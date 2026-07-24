Τα δύο μέτωπα φωτιάς κοντά στη Μαδρίτη, ενώθηκαν σε ένα τεράστιο, ενιαίο μέτωπο προειδοποίησαν οι αρχές της Ισπανίας.

Μαίνεται η πύρινη κόλαση στην Ισπανία και τη Γαλλία με τις φωτιές και στις δύο χώρες να έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις.

Αργά το μεσημέρι της Παρασκευής τουλάχιστον 19.000 άνθρωποι στην περιοχή της Μαδρίτης έλαβαν οδηγία από τις αρχές να εκκενώσουν τα σπίτια της ή να παραμείνουν μέσα με κλειστά τα παράθυρα δήλωσε η επικεφαλής τη τοπικής κυβέρνησης Isabel Diaz Ayuso.

Οι δασικές πυρκαγιές γύρω από την πρωτεύουσα της Ισπανίας είναι οι χειρότερες στην ιστορία της χώρας, είπε στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε πως οι φλόγες έχουν κάψει πάνω από 60,7 τ.χλμ. Πάνω από 430 ηλικιωμένοι έχουν απομακρυνθεί από 5 γηροκομεία στην περιοχή.

Οι δύο πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει κοντά στη Μαδρίτη έχουν ενωθεί σε ένα τεράστιο, ενιαίο μέτωπο, και είναι εκτός ελέγχου προειδοποίησαν οι αρχές έκτακτης ανάγκης.

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Η πολιτική προστασία έχει στείλει μηνύματα εκκένωσης για όσους βρίσκονται στις επαρχίες του Chapinería, Navas del Rey, και Colmenar del Arroyo. «Μετακινηθείτε άμεσα προς τις εξής περιοχές: Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón, Leganés, Brunete, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón, και Las Rozas».

Οι αρχές ζήτησαν επίσης μπουν σε καραντίνα οι επαρχίες του San Martín de Valdeiglesias και Pelayos de la Presa. Ήδη συνεχίζει να είναι σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο συναγερμός επιπέδου 3.

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Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «δραματική κατάσταση» και κάλεσε τους ανθρώπους να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή. Ζήτησε επίσης τη συνδρομή της ΕΕ για την επιχείρηση της κατάσβεσης.

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Δραματικές εικόνες από τον δορυφόρο στην Ισπανία

Δορυφορικές εικόνες, που ανάρτησε η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία απεικονίζουν την έκταση των φωτιών στη χώρα. Η εικόνα δείχνει πυκνούς καπνούς στη Μαδρίτη και την Ávila. Ήδη η ΕΕ έχει ανακοινώσει ότι στέλνει τέσσερα αεροσκάφη στην Ισπανία και τρία στη Γαλλία για να συνδράμουν στην κατάσβεση από κοινού με τους πυροσβέστες.

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Νωρίτερα την Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι παρακολουθεί την κατάσταση στη Γαλλία και την Ισπανία με «μεγάλη ανησυχία» και ενεργοποίησε ήδη τον ειδικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

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Η ΕΕ έχει στόλο 22 αεροσκαφών και 5 ελικοπτέρων που είναι έτοιμα να αναπτυχθούν σε περιοχές που το έχουν ανάγκη μαζί με 700 πυροσβέστες που έχουν προ τοποθετηθεί σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

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«Προφανώς ελπίζουμε ότι όλη αυτή η κόλαση δεν θα ξεφύγει αλλά ετοιμαζόμαστε για μία πολύ σοβαρή κατάσταση δεδομένου ότι αναμένουμε να βλέπουμε πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία θα είναι πιο σκληρά» ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΕ Anna-Kaisa Itkonen.

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Η Ελλάδα θα συνδράμει με δύο αεροσκάφη CL-415 την Ισπανία, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκκενώθηκε χερσόνησος στη Γαλλία

Οι γαλλικές αρχές έδωσαν εντολή εκκένωσης για ολόκληρη την χερσόνησο Cap Ferret στα νοτιοδυτικά με εκατοντάδες ανθρώπους να φτάσουν από την περιοχή με πλοία.

Δεκάδες εκατοντάδες άνθρωποι εκκενώνουν τον τουριστικό προορισμό στα δυτικά του Μπορντό, καθώς οι πυροσβέστες μάχονται με τη «XXL φωτιά» όπως τη χαρακτήρισαν στην περιοχή του Gironde.

Οι φωτιές που ξέσπασαν την Tρίτη, καίνε για μέρες και σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές έχουν ήδη κάψει 101,17 τ. χλμ.Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών είπε πως τουλάχιστον 40.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει ή είναι σε διαδικασία εκκένωσης των σπιτιών τους στη χερσόνησο. Η τοπική έπαρχος, Sophie Brocas είπε πως τουλάχιστον 53 σπίτια έχουν ήδη παραδοθεί στις φλόγες ενώ μόλις 2.000 έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής.

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Τοπική σύμβουλος είπε ότι 2.000 που εκκένωσαν τη χερσόνησο έχουν ήδη φτάσει με πλοίο στο λιμάνι του Arcachon.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Marc Vermeulen συνέκρινε τις φωτιές που είναι τώρα σε εξέλιξη με εκείνες του 2022. Ενώ τότε όμως οι φωτιές έκαιγαν κατά τη διάρκεια της ημέρες και κόπαζαν το βράδυ με τους πυροσβέστες να επιχειρούν την κατάσβεση τώρα σε αυτές τις πυρκαγιές οι φωτιές δυναμώνουν τα μεσάνυχτα ή μετά τη 1 το βράδυ.

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Φωτιά ξέσπασε και γύρω από την πόλη Biscarrosse οδηγώντας στην εκκένωση περισσότερων από 23.000 ανθρώπων. Επίσης, σχεδόν 18.000 στο Biscarrosse και 5,000 άνθρωποι στο Parentis-en-Born έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας της φωτιάς.

{https://x.com/InfosFrancaises/status/2080384066407346187}

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Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν το βράδυ της Πέμπτης δήλωσε πως οι φωτιές που καίνε στη χώρα είναι πολύ έντονες ειδικά στην περιφέρεια του Gironde.

Με πληροφορίες του BBC/Guardian