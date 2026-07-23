Η «σιωπηλή κρίση» των Μαθηματικών Τμημάτων και η μάχη για νέους φοιτητές.

Ένα από τα μεγαλύτερα παράδοξα που αναδεικνύουν οι Βάσεις 2026 αφορά τα Τμήματα Μαθηματικών. Την ώρα που διεθνώς η ζήτηση για επιστήμονες με ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο αυξάνεται, λόγω της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, της ανάλυσης δεδομένων και των νέων τεχνολογιών, τα εγχώρια πανεπιστημιακά τμήματα καταγράφουν σημαντικό αριθμό κενών θέσεων. Η εικόνα αυτή δημιουργεί έναν έντονο προβληματισμό στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πώς γίνεται μια επιστήμη που αποτελεί τη βάση για την τεχνολογική επανάσταση της εποχής να δυσκολεύεται να προσελκύσει νέους φοιτητές;

Οι υποψήφιοι αλλάζουν προτεραιότητες

Τα τελευταία χρόνια οι επιλογές των μαθητών στις Πανελλήνιες δείχνουν μια σαφή τάση προς σχολές που θεωρούν ότι προσφέρουν πιο άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Η Πληροφορική, οι Πολυτεχνικές σχολές και τα τμήματα με ισχυρό τεχνολογικό προσανατολισμό κερδίζουν συνεχώς έδαφος, καθώς συνδέονται στη συνείδηση των υποψηφίων με την αγορά εργασίας και τις νέες επαγγελματικές ευκαιρίες σημειώνει στο Dnews o μαθηματικός στο ΓΕΛ Νεμέας Μάνθος Παπαδόπουλος (ma8imatikos.gr). Αντίθετα, τα Μαθηματικά, παρά το γεγονός ότι αποτελούν θεμέλιο όλων σχεδόν των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων, συχνά εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται μέσα από μια πιο παραδοσιακή εικόνα, κυρίως αυτή της διδασκαλίας. Αυτή η αντίληψη φαίνεται να επηρεάζει τις επιλογές των νέων.

Οι κενές θέσεις στα Τμήματα Μαθηματικών

Η εικόνα των βάσεων του 2026 αποτυπώνει μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα τμήματα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν αφορά το αντικείμενο των Μαθηματικών συνολικά, αλλά κυρίως τη ζήτηση συγκεκριμένων τμημάτων, τη γεωγραφική θέση τους και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

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Τμήμα Μαθηματικών Προκηρυχθείσες θέσεις Κενές θέσεις Ποσοστό κενών Μαθηματικό ΕΚΠΑ 174 118 67,8% Μαθηματικό ΑΠΘ 102 44 43,1% Μαθηματικό Πανεπιστημίου Πατρών 233 0 0% Μαθηματικό Ιωαννίνων 242 146 60,3%

Το παράδοξο της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης

Η σύγχρονη τεχνολογία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα Μαθηματικά. Η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση, τα μεγάλα δεδομένα, η κρυπτογραφία και η στατιστική ανάλυση απαιτούν ανθρώπους με βαθιά γνώση μαθηματικών μοντέλων και αλγορίθμων. Οι εταιρείες τεχνολογίας αναζητούν όλο και περισσότερο στελέχη με ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, γεγονός που δημιουργεί νέες επαγγελματικές διαδρομές για τους αποφοίτους Μαθηματικών. Το ζήτημα, επομένως, δεν φαίνεται να είναι η αξία του πτυχίου, αλλά η εικόνα που έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτό.

Από τα θεωρητικά Μαθηματικά στις εφαρμογές της τεχνολογίας

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης, της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (big data), της χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης και της κυβερνοασφάλειας έχει δημιουργήσει αυξημένη ανάγκη για επιστήμονες με ισχυρή μαθηματική σκέψη. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται σήμερα από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, τα μοντέλα πρόβλεψης, η επεξεργασία δεδομένων και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται σε μαθηματικές έννοιες όπως η γραμμική άλγεβρα, η στατιστική, οι πιθανότητες, η βελτιστοποίηση και η ανάλυση. Με άλλα λόγια, ο σύγχρονος κόσμος της τεχνολογίας χρειάζεται ανθρώπους που μπορούν να κατανοήσουν, να σχεδιάσουν και να εξελίξουν μαθηματικά μοντέλα. Το παράδοξο, επομένως, είναι ότι ενώ η ζήτηση για τέτοιες δεξιότητες αυξάνεται διεθνώς, η εικόνα των Μαθηματικών Τμημάτων στην Ελλάδα δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η απόσταση ανάμεσα στην πραγματικότητα και την αντίληψη των υποψηφίων, τα πανεπιστήμια επιχειρούν να ανανεώσουν τα προγράμματα σπουδών τους. Η κατεύθυνση πλέον είναι η ενίσχυση μαθημάτων και εφαρμογών που συνδέουν τα Μαθηματικά με τις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας. Περισσότερη έμφαση δίνεται σε τομείς όπως η επιστήμη δεδομένων,

η τεχνητή νοημοσύνη, η υπολογιστική μαθηματική, η στατιστική ανάλυση, η μοντελοποίηση πραγματικών προβλημάτων, η οικονομία και η χρηματοοικονομική ανάλυση.

Στόχος είναι ο φοιτητής Μαθηματικών να μην αντιμετωπίζεται μόνο ως μελλοντικός εκπαιδευτικός, αλλά ως επιστήμονας με δυνατότητα συμμετοχής σε πολλούς κλάδους υψηλής εξειδίκευσης. Τα πανεπιστήμια καλούνται να εξηγήσουν καλύτερα στους μαθητές τι μπορεί να κάνει ένας απόφοιτος Μαθηματικών στη σύγχρονη αγορά εργασίας.Όταν ένας υποψήφιος δεν γνωρίζει ότι ένας μαθηματικός μπορεί να εργαστεί σε εταιρείες τεχνολογίας, ερευνητικά κέντρα, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες ή οργανισμούς ανάλυσης δεδομένων, είναι πιθανότερο να επιλέξει ένα διαφορετικό τμήμα που θεωρεί πιο «ασφαλές».

Η αλλαγή αυτής της εικόνας αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση για τα Τμήματα Μαθηματικών

Ο μαθηματικός του 21ου αιώνα δεν είναι μόνο ο επιστήμονας της θεωρίας ή ο εκπαιδευτικός. Είναι ένας επαγγελματίας που μπορεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων. Η ικανότητα ανάλυσης σύνθετων προβλημάτων, η λογική σκέψη και η κατανόηση μοντέλων αποτελούν δεξιότητες που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη αξία στην οικονομία. Τα πανεπιστήμια καλούνται να παρουσιάσουν ένα σύγχρονο πρόσωπο των Μαθηματικών, να ενισχύσουν τη σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας και να αποδείξουν στους υποψηφίους ότι πίσω από ένα πτυχίο Μαθηματικών υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών. Το μεγάλο στοίχημα είναι να αλλάξει η αντίληψη ότι τα Μαθηματικά ανήκουν στο παρελθόν, ενώ στην πραγματικότητα αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία του μέλλοντος.