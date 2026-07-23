Ο φερόμενος δράστης είναι ένας 20χρονος Γερμανός.

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό ομηρίας σε υποκατάστημα τράπεζας στο Ρέγκενσμπουργκ της Βαυαρίας, στη νότια Γερμανία. Ένας άνδρας υπέκυψε στα σοβαρά του τραύματα, ενώ η αστυνομία συνέλαβε τον φερόμενο δράστη έπειτα από πολύωρη επιχείρηση.

Οι πρώτες κλήσεις στην αστυνομία για το περιστατικό έγιναν λίγο μετά τις 15:00 (ώρα Γερμανίας), με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο. Στο σημείο αναπτύχθηκαν ειδικές μονάδες, περιπολικά και ελικόπτερο της αστυνομίας, ενώ η ευρύτερη περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας και οι πολίτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν.

{https://x.com/BR24/status/2080321775208976425}

Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα στην τράπεζα βρισκόταν ένας άνδρας, ο οποίος κρατούσε ομήρους υπαλλήλους και πελάτες υπό την απειλή μαχαιριού. Τρεις ώρες μετά, ο ύποπτος συνελήφθη. Όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, πρόκειται για έναν 20χρονο Γερμανό, ο οποίος εκτιμάται ότι έδρασε μόνος του.

{https://x.com/polizeiopf/status/2080329053119172639}

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Κατά τη διάρκεια της ομηρίας, τραυματίστηκε ένας άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

{https://x.com/polizeiopf/status/2080315807834243205}

Οι αρχές διερευνούν πλέον την υπόθεση ως ανθρωποκτονία, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο ο δράστης να επιχείρησε να διαπράξει ληστεία στην τράπεζα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρά του, ενώ κατά τη διάρκεια του περιστατικού δεν διατυπώθηκαν αιτήματα ή όροι προς τις διαπραγματευτικές ομάδες.

Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη.