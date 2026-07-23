Ο Μάκης Δελαπόρτας μίλησε για τη σχέση του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Με νοσταλγία και ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε ο Μάκης Δελαπόρτας για την Αλίκη Βουγιουκλάκη το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου, με αφορμή την συμπλήρωση των τριάντα χρόνων από την ημέρα που η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή.

Ο ηθοποιός και βιογράφος, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Morning Point», όπου αποκάλυψε άγνωστες πτυχές από τη ζωή και την πορεία της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αλλά και προσωπικές αναμνήσεις από την γνωριμία και τη συνεργασία τους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στη σημαντική επιρροή που είχε η ίδια στη ζωή του, αλλά και στη γενιά που εκπροσώπησε, ενώ αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν εκείνη που τον ενθάρρυνε να ασχοληθεί με τη συγγραφή και τις βιογραφίες, καθώς την γνώριζε ήδη από την ηλικία των 17 ετών.

Όπως ανέφερε, η Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή ήρεμη και χαμογελαστή, ήξερα να διαχειρίζεται το star system της εποχής. Με το ταλέντο και την προσωπικότητά της κατάφερε να γίνει ένα σύμβολο μίας ολόκληρης γενιάς.

Όσα είπε ο Μάκης Δελαπόρτας για την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, ο Μάκης Δελαπόρτας εξήγησε αρχικά: «Έφυγε με ένα χαμόγελο. Και έτσι τη θυμόμαστε. Και νομίζω πως ο απολογισμός μετά από 30 χρόνια για αυτή την σπουδαία γυναίκα, είναι αυτό το χαμόγελο που άφησε πίσω της. Και που με αυτό μεγαλώνουν και οι επόμενες γενιές. Ήταν η ανάγκη της εποχής του ’60, μετά από τα δεινά που πέρασε ο τόπος, με εμφυλίους, με πολέμους, με όλες αυτές τις γκρίζες μέρες, ξαφνικά βγαίνει ένα κορίτσι, χαμογελάει έτσι αυθόρμητα στο φακό».

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Παράλληλα, εξήγησε ότι στα πρώτα της βήματα στον κινηματογράφο δεν της άρεσε η εικόνα της στη μεγάλη οθόνη και ήθελε να απομακρυνθεί από την τέχνη, ωστόσο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια κατάφερε να χαρακτηριστεί ως η «εθνική σταρ».

Όπως μάλιστα αποκάλυψε ο Μάκης Δελαπόρτας, η Βουγιουκλάκη κράταγε μία απόσταση από τα μέσα όχι όμως από τους δικούς της ανθρώπους.

«Το stars system έγινε από την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Μέχρι το 1957-58, τα περιοδικά, τα εξώφυλλα των περιοδικών ήταν μόνο από ξένους ηθοποιούς του Χόλυγουντ. Ξαφνικά, με το που έσκασε η Αλίκη, ας πούμε, και μπήκε η Αλίκη εξώφυλλο, άρχισε να γίνεται μόδα οι Έλληνες ηθοποιοί σε εξώφυλλα περιοδικών. Και βεβαίως πρωτοστατούσε σε αυτό, γιατί πουλούσε πάρα πολύ».

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Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο ηθοποιός εξήγησε: «Ήξερε ότι είναι πρώτη. Ήθελε να ‘ναι πρώτη. Δεν διαπραγματευόταν την αποτυχία, ενώ έκανε αποτυχίες, μάθαινε μέσα από αυτές. Και κάτι πρέπει να πούμε τώρα πια και ως απολογισμό μιας τέτοιας μεγάλης πορείας: ότι η Αλίκη προσπάθησε να αλλάξει και να τσαλακώσει την εικόνα της πολλές φορές… Το κοινό δεν την ήθελε έτσι. Και εκείνη στεναχωριότανε για αυτό. Μη νομίζεις ότι τα περνούσε όλα έτσι απαλά. Στεναχωριότανε ότι το κοινό δεν τη δεχότανε σε κάτι άλλο, ενώ υποκριτικά μπορούσε να το στηρίξει. Το κοινό δεν δεχότανε σε μία άλλη εικόνα».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Μάκης Δελαπόρτας μίλησε για τον τρόπο που τον επηρέασε η σπουδαία ηθοποιός στη δική του ζωή και καριέρα:

«Μεγάλες συνεργασίες. Ξεκίνησα με την Αλίκη σε ηλικία 17 χρονών. Της είχα κάνει δίσκους. Μεγάλες συνεργασίες και ένα μεγάλο κομμάτι και της δικής μου ζωής. όταν έφυγε η Αλίκη αισθάνθηκα ότι ορφάνεψα, ότι έχασα το στήριγμά μου. Με επέλεξε τυχαία. Είχα πάει να πάρω ένα αυτόγραφο, με επέλεξε μέσα στα άλλα παιδάκια, της έκανα φατσικά και έπαιξα μαζί της. το ότι έγινα βιογράφος το χρωστάω στην Αλίκη».