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Κορυφώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της τραγωδίας στο Μάτι.

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται σήμερα Πέμπτη 23 Ιουλίου από τη φωτιά στο Μάτι, μία από τις πιο τραγικές ημέρες στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας.

Συγγενείς, φίλοι, επιζήσαντες, επιζήσασες και απλοί πολίτες βρέθηκαν στο σημείο μηδέν της τραγωδίας οπου εψάλη επιμνημόσυνη δέυηση για τα 104 θύματα της τραγωδίας.

Παρόντες από πλευράς πολιτείας, στην εκδήλωση μνήμης ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.