Ανοδική πορεία για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Αυξήθηκαν 10% οι εισακτέοι στις Βάσεις 2026.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας καταγράφει μία ιδιαίτερα θετική πορεία στις Βάσεις Εισαγωγής 2026, καθώς θα υποδεχθεί περισσότερους από 3.000 πρωτοετείς φοιτητές σημειώνοντας αύξηση περίπου 10% σε σχέση με την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Η αύξηση του αριθμού των εισακτέων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πολλά περιφερειακά πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, γεγονός που καθιστά το αποτέλεσμα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για το Ίδρυμα και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, επενδύοντας σε σύγχρονα και ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών, στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, στη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών, καθώς και στη συνεχή αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών του. Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της φοιτητικής εμπειρίας, δημιουργώντας ένα σύγχρονο, εξωστρεφές και δυναμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Με αφορμή την ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής 2026, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης, καλωσόρισε τους νέους φοιτητές, υπογραμμίζοντας ότι περισσότεροι από 3.000 νέοι άνθρωποι θα ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβριο ένα νέο κεφάλαιο της ζωής τους ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος.

Όπως ανέφερε, η αύξηση των εισακτέων αποτελεί αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας που καταβλήθηκε τα τελευταία χρόνια από το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά ταυτόχρονα συνεπάγεται μεγαλύτερη ευθύνη για την παροχή ποιοτικών σπουδών, διεθνών προοπτικών και ουσιαστικών ευκαιριών ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εξέλιξης στους νέους φοιτητές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η φετινή εικόνα των Βάσεων Εισαγωγής επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική πορεία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη που δείχνουν οι υποψήφιοι στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δυνατότητες του Ιδρύματος.

Με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, περισσότεροι από 3.000 νέοι και νέες θα ενταχθούν στην πανεπιστημιακή κοινότητα, συμβάλλοντας όχι μόνο στην εκπαιδευτική και ερευνητική ανάπτυξη του Ιδρύματος, αλλά και στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας όπου λειτουργούν οι σχολές του.