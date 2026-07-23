H «ακτινογραφία» των Σχολών που έχουν χτυπήσει κορυφή στις Βάσεις 2026 - Τα 20 τμήματα με τις υψηλότερες βάσεις εισαγωγής.

Οι Βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν και ήδη έχει ξεκινήσει η αποτίμηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία στις φετινές Πανελλήνιες συμμετείχαν συνολικά 89.032 υποψήφιοι, οι οποίοι διεκδίκησαν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Από αυτούς, στη διαδικασία επιλογής συμμετείχαν 70.593 υποψήφιοι, εκ των οποίων 60.584 προέρχονταν από τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και 10.009 από τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ). Τελικά, συνολικά 63.609 υποψήφιοι εξασφάλισαν την εισαγωγή τους σε Πανεπιστήμια, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεών τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο και Μητρώνυμο). Παράλληλα, όσοι είχαν εγγραφεί στην ειδική υπηρεσία ενημέρωσης μέσω του gov.gr λαμβάνουν τα αποτελέσματα και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Tέλος τα αποτελέσματα εισαγωγής θα είναι προσβάσιμα και από τα Λύκεια της χώρας, όπου θα αναρτηθούν πίνακες με τους κωδικούς των υποψηφίων, χωρίς την αναγραφή ονομάτων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

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Οι σχολές με τις 20 υψηλότερες Βάσεις Εισαγωγής 2026

Οι Βάσεις Εισαγωγής 2026 έκρυβαν αρκετές εκπλήξεις, με σημαντικές αυξήσεις σε περιζήτητες σχολές, αλλά και αισθητές μεταβολές σε τμήματα της περιφέρειας. Στην κορυφή των υψηλότερων βάσεων παραμένουν οι Πολυτεχνικές Σχολές, οι Ιατρικές και τα τμήματα με υψηλή επαγγελματική αποκατάσταση, ενώ εντυπωσιακές είναι και οι μεταβολές που καταγράφονται σε αρκετά τμήματα σε σύγκριση με το 2025 όπως σημειώνει ο εκπαιδευτικός αναλυτής μαθηματικός και δημιουργός του paideianet.com Γιάννης Ζαμπέλης.

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Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Αρχιτεκτονική του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με βάση εισαγωγής 20.995 μόρια, σημειώνοντας αύξηση 615 μορίων σε σχέση με πέρυσι. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Ναυτιλιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πειραιώς με 19.600 μόρια, ενώ τρίτη είναι η Αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Πατρών με 19.228 μόρια. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Αρχιτεκτονική του ΑΠΘ με 19.130 μόρια, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των αρχιτεκτονικών σχολών (+995 μόρια), καθώς και το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με 18.950 μόρια. Η Ιατρική Αθηνών διατηρείται στις υψηλότερες επιλογές των υποψηφίων, καταλαμβάνοντας την 6η θέση με 18.900 μόρια, ενώ ακολουθούν οι Ιατρικές Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων και Λάρισας, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική των Ιατρικών Σχολών.