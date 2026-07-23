Η low budget ταινία τρόμου που έγινε πραγματική Εμμονή και τρόμαξε ακόμα και το Χόλιγουντ.

Η τελευταία Εμμονή του box office, γνωστή και ως Obsession, ξεπέρασε τον θρύλο του τρόμου. Για πρώτη φορά εδώ και πέντε δεκαετίες, «Ο Εξορκιστής» του 1973, η εμβληματική ταινία του Γουίλιαμ Φρίντκιν, βλέπει την πλάτη της low budget Εμμονής στο box office, η οποία έχει αναδειχτεί σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Η νέα ταινία τρόμου, έχει εκτοξευθεί στα 443,3 εκατομμύρια δολάρια στο box office, ξεπερνώντας τα 430,8 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικά ακαθάριστα έσοδα του Εξορκιστή. Σημειώνεται ότι η ταινία έχει αγγίξει αυτό το νούμερο ενώ έχει ξεκινήσει η ταυτόχρονη streaming προβολή της στο Peacock και σε υπηρεσίες premium video-on-demand, καθιστώντας την επιτυχία της ακόμα πιο σημαντική και αξιοσημείωτη.



Η ταινία του Κάρι Μπάρκερ, με προϋπολογισμό 750.000 δολαρίων, έχει εξελιχθεί στο πιο απροσδόκητο κινηματογραφικό φαινόμενο του 2026 μετά από μια κυκλοφορία της, τον Μάιο. Στην Ελλάδα κυκλοφόρησε στις 18 Ιουνίου και φιγουράρει στις πρώτες θέσεις του ελληνικού box office.

{https://youtu.be/W8Ebn8H-9oo?si=wTC_7so_PLInQK5O}



H Εμμονή ακολουθεί έναν αθεράπευτα ρομαντικό και απελπισμένα ερωτευμένο, νεαρό άντρα που κάνει μία μαγική ευχή για να βρει ανταπόκριση και να εκπληρώσει το όνειρό του. Πολύ σύντομα θα ανακαλύψει ότι ορισμένες επιθυμίες έχουν ένα νοσηρό και δυσοίωνο τίμημα.

Πρωταγωνιστούν: Μάικλ Τζόνστον, Ίντι Ναβαρέτι, Κούπερ Τόμλινσον, Μέγκαν Λόλες, Άντρι Ρίχτερ.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Μπάρκερ πρώτα κατέκτησε το κοινό του στο YouTube πριν κάνει το άλμα στις ταινίες, ακολουθώντας την ίδια πορεία με τον σκηνοθέτη του Backrooms, Κέιν Πάρσονς. Και οι δύο σκηνοθέτες κυκλοφόρησαν φέτος ταινίες που έγιναν παγκόσμιες επιτυχίες, βάζοντας τα γυαλιά στο Χόλιγουντ και εδραιώνοντας τη διαδρομή από το YouTube στο Χόλιγουντ ως μια αξιόπιστη πηγή ταλέντου για μπλοκμπάστερ. Γεγονός που έχουν προσέξει και οι πιο σημαντικοί παράγοντες της βιομηχανίας, όπως ο Κρίστοφερ Νόλαν που πρόσφατα δήλωσε ότι το Obsession «λειτουργεί τρελά», και τον έχει παρακινήσει να κάνει μια ταινία τρόμου.



Οι συζητήσεις γύρω από την ταινία επεκτείνονται τώρα σε θέματα συναίνεσης, κουλτούρας των meme και της αυξανόμενης δύναμης των νέων κινηματογραφιστών να διαμορφώνουν τον mainstream κινηματογράφο. Στο μεταξύ μεταξύ, η κληρονομιά του Εξορκιστή παραμένει ασφαλής. Το κλασικό φιλμ του Φρίντκιν έγινε η πρώτη ταινία τρόμου που προτάθηκε ποτέ για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και παραμένει ένα από τα πιο επιδραστικά έργα στην ιστορία του κινηματογράφου.

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