Δύο νέες ταινίες και πέντε επανεκδόσεις μάς προτείνει η νέα κινηματογραφική εβδομάδα.

Όσοι θέλουν να πάνε θερινό αλλά ψάχνουν κάτι διαφορετικό από την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, μπορούν να ρίξουν μια ματιά στις αφίξεις της νέας κινηματογραφικής εβδομάδας που περιλαμβάνουν δύο νέες ταινίες και πέντε επανεκδόσεις.



Ο Δανός Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από δέκα χρόνια απουσίας, με την ταινία «Η Δική της Κόλαση», ενώ το σίκουελ του «Συμπέθεροι από Σόι» είναι η απόλυτη κωμική περιπέτεια για ένα χαλαρό βραδάκι σε θερινό.



Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα φέρνει και πέντε σπουδαίες επανεκδόσεις για κάθε σινεφίλ: «Μια Θέση στον Ηλιο», «Θρέψε Κοράκια», «Σταυροί στο Μέτωπο» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, «Τρέξε Λόλα Τρέξε» και «Επτά Ψυχοπαθείς».

Συμπέθεροι από Σόι 2 (Cocorico 2)

Μετά τις αποκαλύψεις για τις απρόσμενες ρίζες των οικογενειών τους, δύο οικογένειες προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους αφήνοντας πίσω τις παλιές προκαταλήψεις.

Όμως μια νέα ανατροπή φέρνει στο φως ακόμη περισσότερα μυστικά από το παρελθόν, οδηγώντας σε απρόβλεπτες συγκρούσεις και ξεκαρδιστικές καταστάσεις.

Η συνέχεια της επιτυχημένης κωμωδίας επιστρέφει με νέες εκπλήξεις γύρω από την ταυτότητα και το χάος που μπορεί να προκαλέσει η αλήθεια.



{https://youtu.be/X-wM8Y_eDAQ?si=Bvbwcs9ODKyC5ZxB}

Η Δική της Κόλαση (Her Private Hell)

Μετά από δέκα χρόνια, ο υποψήφιος για BAFTA σκηνοθέτης Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν (Drive, The Neon Demon), επανέρχεται στη μεγάλη οθόνη με ένα τολμηρό και βαθιά προσωπικό κινηματογραφικό όραμα.

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Η ταινία διαδραματίζεται σε μια φουτουριστική μητρόπολη βουτηγμένη στο νέον - έναν υπνωτιστικό, παλλόμενο κόσμο που μοιάζει να ξεπήδησε από σκοτεινή επιστημονική φαντασία, ισορροπώντας διαρκώς ανάμεσα στη σαγήνη και τη βία. Μία ξεχωριστή αισθητική που συναντάμε και στις προηγούμενες ταινίες του Ρεφν.

Μέσα από αυτόν τον κόσμο αναδύονται δύο βασικές ιστορίες. Η πρώτη ακολουθεί τον Private K (Τσαρλς Μέλτον), έναν Αμερικανό στρατιώτη που, κυριευμένος από την απόγνωση, ψάχνει τη μικρή του κόρη, πεπεισμένος πως βρίσκεται παγιδευμένη στην Κόλαση. Η δεύτερη επικεντρώνεται στην Elle (Σόφι Θάτσερ), μια νεαρή ανερχόμενη σταρ που καταρρέει υπό το βάρος μιας βαθιάς προδοσίας: ο πατέρας της, ο πανίσχυρος Johnny Thunders (Ντάγκρεϊ Σκοτ), πρόκειται να παντρευτεί τη μυστηριώδη Dominique (Αβάνα Ρόουζ Λιου) - την πρώην κολλητή της φίλη.

{https://youtu.be/MKntthy_m6Q?si=DqDdS8HJF5x_P19W}