Η Μαίρη Λίντα μαζί με τον Μανώλη Χιώτη εμφανίστηκαν σε αρκετές ταινίες ερμηνεύοντας διαχρονικές επιτυχίες.

Πέρα από τις εμφανίσεις της σε νυχτερινά κέντρα, θέατρα και βαριετέ, η Μαίρη Λίντα «έντυσε» με τα τραγούδια της, δεκάδες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου έχοντας σχεδόν πάντα τον Μανώλη Χιώτη στο πλευρό της.

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Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις του καλλιτεχνικού ζευγαριού, ήταν σε ταινίες όπως «Φτωχαδάκια και Λεφτάδες» (1961), «Μην Είδατε τον Παναή» (1962), «Ο Ατσίδας» (1962), «Πολυτεχνίτης κι’ Ερημοσπίτης», (1963), «Ο Φίλος Μου, Ο Λευτεράκης» (1963), «Σχολή για σωφερίνες» (1964), «Η Βίλλα Των Οργίων» (1964) και αρκετές άλλες.

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Στις ταινίες δεν συμμετείχαν απλώς μουσικά ή τραγουδιστικά, αλλά εμφανίζονταν μπροστά από την κάμερα, πάνω στο πάλκο να ερμηνεύουν θρυλικές επιτυχίες τους (όπως Περασμένες μου αγάπες, Λαός και Κολωνάκι, Αφού το θες), πολλές φορές αλληλεπιδρώντας με τους πρωταγωνιστές. Το σκέρτσο, το ταμπεραμέντο και ο ρυθμός της Λίντα όπως και οι διπλοπενιές του Χιώτη, αιχμαλώτιζαν πάντα τον φακό

{https://www.facebook.com/reel/1103709532322469/}



Συγκεκριμένα, ο Μανώλης Χιώτης και η Μαίρη Λίντα εμφανίστηκαν σε 22 ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ερμηνεύοντας 30 αγαπημένα τραγούδια.

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{https://youtu.be/Sm0k2mpwfLM?si=iuQfLAPQqrXYdL3L}



Ο σκηνοθέτης Γιάννης Ντόνας, στο κανάλι του στο YouTube, έχει δημιουργήσει και μοιραστεί ένα διαφωτιστικό βίντεο που συγκεντρώνει τις κινηματογραφικές εμφανίσεις της Μαίρης Λίντα και του Μανώλη Χιώτη:



{https://youtu.be/pBbDvAAEvnw?si=YHSbKDGkeAY8KTpq}