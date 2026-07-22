Πρόκειται για μία άσκηση που συχνά παραμελείται προς όφελος πιο έντονων μορφών άσκησης, όπως οι προπονήσεις στο γυμναστήριο ή η αερόβια.

Παρότι ασκήσεις όπως το περπάτημα και το στατικό ποδήλατο έχουν γίνει από τις πιο συνιστώμενες επιλογές για τους ηλικιωμένους, υπάρχει μια ακόμη δραστηριότητα που προσφέρει περισσότερα οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία.

Η άσκηση που προστατεύει την καρδιά και βελτιώνει την κυκλοφορία

Εκτός από το γεγονός ότι είναι μια προσιτή πρακτική, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ομαδικά είτε ατομικά στο σπίτι, δεν απαιτεί συνδρομή σε γυμναστήριο ή αγορά ακριβού εξοπλισμού.

Πρόκειται για τη γιόγκα, μια πρακτική που συχνά παραμελείται προς όφελος πιο έντονων μορφών άσκησης, όπως οι προπονήσεις στο γυμναστήριο ή η αερόβια άσκηση.

Ενεργώντας ταυτόχρονα στο σώμα και στο νευρικό σύστημα, η γιόγκα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της καρδιάς, καθώς ενισχύει την αποτελεσματικότητα με την οποία αντλείται το αίμα. Αυτό μεταφράζεται σε μια ιδιαίτερα αποδοτική μορφή άσκησης, η οποία μπορεί σταδιακά να βελτιώσει την καρδιοαναπνευστική αντοχή.

Η τακτική πρακτική της μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, ιδιαίτερα σε άτομα που αντιμετωπίζουν ήπια έως μέτρια υπέρταση. Αυτό συμβαίνει επειδή χαλαρώνει τα αιμοφόρα αγγεία και περιορίζει την ενεργοποίηση του «συστήματος συναγερμού» του νευρικού συστήματος.

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Η γιόγκα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνικές αναπνοής και τη βαθιά χαλάρωση. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να μειώσουν τον καρδιακό ρυθμό σε κατάσταση ηρεμίας και να αυξήσουν τη χωρητικότητα των πνευμόνων.

Όσον αφορά την κυκλοφορία του αίματος, μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία του ενδοθηλίου, δηλαδή να ενισχύσει τη διαστολή των αρτηριών και την καλύτερη ροή του αίματος.

Τι προτείνουν οι ειδικοί

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στη βάση δεδομένων PubMed αναφέρει ότι η άσκηση βελτιώνει σημαντικά τη φυσική κατάσταση, μειώνει τους καρδιακούς βιοδείκτες (δείκτες που δείχνουν την καταπόνηση της καρδιάς) και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Μια αποτελεσματική συνεδρία γιόγκα δεν εξαρτάται μόνο από την ευλυγισία και τη σωστή εκτέλεση των στάσεων. Απαιτεί επίσης την τήρηση ορισμένων βασικών αρχών, όπως η συνειδητή αναπνοή, η σωστή ευθυγράμμιση του σώματος, η πνευματική συγκέντρωση και η χαλάρωση.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της γιόγκα είναι ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο ατομικά στο σπίτι όσο και ομαδικά σε εξωτερικούς χώρους. Είτε γίνεται με παρέα είτε μόνος, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της υγείας της καρδιάς.

πηγή: cronista