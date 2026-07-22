Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθενται και πάλι η Αττική και άλλες 2 περιοχές.

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθενται για αύριο, Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, η Αττική, η Εύβοια και η Ρόδος, καθώς σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Ειδικότερα, σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας τίθενται:

η Περιφέρεια Αττικής,

η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η ενεργοποίηση του Red Code σημαίνει πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών δασικών πυρκαγιών και των συνεπειών τους.

Στο πλαίσιο της αυξημένης επιφυλακής, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να αξιολογήσουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να συντονίσουν τις ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

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Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.