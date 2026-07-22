Η αντίληψη χώρου δεν είναι δύσκολη, είναι παρεξηγημένη, γιατί σπάνια εξηγεί κανείς τη λογική πίσω από αυτήν. Σε πέντε παραδείγματα χωρικής αντίληψης εξηγούμε, βήμα-βήμα και με απλά λόγια, πώς σκέφτεται όποιος απαντά σωστά και ποιες παγίδες στήνουν συχνά αυτοί που δημιουργούν το περιεχόμενο των θεμάτων.

Τα ερωτήματα αντίληψης χώρου, γνωστά διεθνώς ως spatial reasoning tests, αξιολογούν την ικανότητα του υποψηφίου να δημιουργεί, να διατηρεί και να χειρίζεται νοητικές αναπαραστάσεις αντικειμένων στον χώρο.

Με απλά λόγια, μετρούν το πόσο καλά μπορεί κανείς να «βλέπει» με το μυαλό του ένα σχήμα να περιστρέφεται, να διπλώνεται ή να συναρμολογείται, χωρίς να το αγγίξει ποτέ. Πρόκειται για μια δεξιότητα που δεν εξαρτάται από γνώσεις, γλώσσα ή μαθηματικά, γι’ αυτό και θεωρείται από τους πιο «καθαρούς» δείκτες γνωστικής ικανότητας.

Στην Ελλάδα, ερωτήματα αντίληψης χώρου εντάσσονται στις δοκιμασίες δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, ενώ αντίστοιχες ασκήσεις συνάντησαν οι υποψήφιοι και σε μικρότερους γραπτούς διαγωνισμούς το 2024 (των δασοπόνων και των διοικητών νοσοκομείων).

Διεθνώς, η χωρική αντίληψη συνδέεται άμεσα με την απόδοση: μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τεχνικοί, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, στελέχη ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας. Η λογική είναι κοινή παντού: ο υποψήφιος έχει περιορισμένο χρόνο ανά ερώτημα, συνήθως γύρω στο ένα λεπτό και καλείται να επιλέξει τη σωστή απάντηση ανάμεσα σε επιλογές που μοιάζουν παραπλανητικά μεταξύ τους.

Το ΑΣΕΠ το 2024 είχε αναφέρει ότι η κάθε ερώτηση αυτού του είδους, είχε αρχικά ένα σχήμα στο πάνω μέρος της ερώτησης και πέντε (5) σχήματα ακριβώς από κάτω και ο υποψήφιος καλούνταν να επιλέξει ένα από τα πέντε (5) αυτά σχήματα εκείνο που είναι όμοιο με το αρχικό σχήμα και να υποδείξει την απάντησή του επιλέγοντας το αντίστοιχο γράμμα Α-Ε. Το όμοιο σχήμα μπορεί να είχε περιστραφεί (αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα) αλλά δεν μπορούσε να αναποδογυριστεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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1ο Παράδειγμα (ΑΣΕΠ)

Ποιο από τα πέντε (5) εναλλακτικά σχήματα είναι όμοιο με το αρχικό σχήμα που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της εικόνας και το οποίο στη συνέχεια έχει περιστραφεί.





Επεξήγηση σωστής απάντησης: Τα σχήματα Β, Δ και Ε δεν μπορούν να είναι σωστά, καθώς το λευκό ορθογώνιο βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο εντός του γκρι σχήματος ή έχει διαφορετική κατεύθυνση σε σχέση με το αρχικό. Επίσης, στο σχήμα Α βλέπουμε ότι η πλευρά του σχήματος στην οποία βρίσκεται το λευκό ορθογώνιο έχει μικρότερο πάχος από αυτήν του αρχικού σχήματος. Αντιθέτως, το σχήμα Γ είναι όμοιο με το αρχικό σχήμα έχοντας περιστραφεί αριστερόστροφα κατά 90 μοίρες. Οπότε, η σωστή απάντηση είναι το Γ.

2ο Παράδειγμα

Ποιο από τα πέντε (5) εναλλακτικά σχήματα είναι όμοιο με το αρχικό σχήμα που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της εικόνας και το οποίο στη συνέχεια έχει περιστραφεί.





Επεξήγηση σωστής απάντησης: Τα σχήματα Β, Γ και Ε δεν μπορούν να είναι σωστά, καθώς το λευκό τετράγωνο βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο εντός του γκρι σχήματος ή έχει διαφορετική κατεύθυνση σε σχέση με το αρχικό. Επίσης, στο σχήμα Α παρατηρούμε ότι είναι ίδιο με το σχήμα του ερωτήματος, δεν έχει περιστραφεί. Αντιθέτως, το σχήμα Δ είναι όμοιο με το αρχικό σχήμα το οποίο έχει περιστραφεί δεξιόστροφα κατά 90 μοίρες. Οπότε, η σωστή απάντηση είναι το Δ.

3ο Παράδειγμα

Ποιο από τα σχήματα Α-Ε είναι το κατοπτρικό είδωλο του αρχικού σχήματος;

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Το αρχικό σχήμα αποτελείται από ένα συμπαγές τετράγωνο δύο επί δύο με μια προεξοχή κάτω αριστερά. Στο κατοπτρικό του είδωλο, η προεξοχή πρέπει να βρεθεί κάτω δεξιά, χωρίς καμία άλλη αλλαγή. Οι επιλογές Α, Β και Ε είναι περιστροφές του αρχικού σχήματος κατά 90, 180 και 270 μοίρες αντίστοιχα, το ίδιο σχήμα, όχι το είδωλό του, και απορρίπτονται. Η επιλογή Γ έχει τη σωστή «κατεύθυνση», αλλά η προεξοχή της βρίσκεται σε λάθος θέση, άρα πρόκειται για αλλοιωμένο σχήμα. Η σωστή απάντηση είναι η Δ, όπου η προεξοχή έχει περάσει από τα αριστερά στα δεξιά, ακριβώς όπως επιβάλλει ο καθρέφτης.

4ο Παράδειγμα

Ποιο από τα σχήματα Α-Ε είναι το αρχικό σχήμα σε περιστροφή;





Επεξήγηση σωστής απάντησης: Στο αρχικό σχήμα, η μονή προεξοχή στη μεσαία σειρά βρίσκεται αριστερά, ενώ οι δύο πάνω κυψέλες «γέρνουν» δεξιά. Η επιλογή Γ είναι καθαρό κατοπτρικό είδωλο και απορρίπτεται. Οι επιλογές Α και Ε είναι καθρεφτισμένες και περιστραμμένες, επομένως όσο και αν τις στρίψουμε δεν ταυτίζονται με το αρχικό. Η επιλογή Δ έχει διαφορετική διάταξη τετραγώνων, άρα είναι αλλοιωμένο σχήμα. Η σωστή απάντηση είναι η Β, που είναι το αρχικό σχήμα περιστραμμένο κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα.

5ο Παράδειγμα

Ποιος από τους κύβους Α-Ε μπορεί να προκύψει από το ανάπτυγμα;





Επεξήγηση σωστής απάντησης: Στο ανάπτυγμα, οι απέναντι έδρες είναι τρία ζεύγη: ο κύκλος με το τετράγωνο, το Χ με το τρίγωνο και ο μαύρος κύκλος με τη γραμμή. Η επιλογή Α δείχνει μαζί κύκλο και τετράγωνο, άρα απορρίπτεται. Η επιλογή Β δείχνει μαζί τρίγωνο και Χ, απορρίπτεται και αυτή. Η επιλογή Δ συνδυάζει μαύρο κύκλο και γραμμή, τρίτο ζεύγος απέναντι εδρών, εκτός. Η επιλογή Γ περιέχει αστέρι, σύμβολο που δεν υπάρχει πουθενά στο ανάπτυγμα. Απομένει μόνο η Ε, με μαύρο κύκλο επάνω, κύκλο μπροστά και τρίγωνο δεξιά, τρεις έδρες που στο ανάπτυγμα γειτονεύουν, ακριβώς όπως πρέπει. Παρατηρήσαμε ότι φτάσαμε στη σωστή απάντηση χωρίς να διπλώσουμε νοερά τίποτα, οι δύο κανόνες αποκλεισμού έκαναν όλη τη δουλειά.