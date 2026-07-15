Σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ.

Νέα προγραμματική συμφωνία με διάρκεια ενός έτους υπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ, κ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου, ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής. Γεράσιμος Σιάσος, και ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος.

Η νέα Προγραμματική Συμφωνία αποτελεί συνέχεια του ερευνητικού προγράμματος που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων και μέσω του οποίου αναπτύχθηκαν σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης για τον πρώτο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό (ν. 4765/2021).

Στόχος του προγράμματος είναι ο περαιτέρω εμπλουτισμός και η συνεχής βελτίωση των δοκιμασιών αξιολόγησης, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στον χώρο της ψυχομετρίας και των μεθόδων αξιολόγησης.

Τεστ Λεκτικού Συλλογισμού σε CAT

Ειδικότερα, περιλαμβάνει την ανάπτυξη Τεστ Λεκτικού Συλλογισμού (Verbal Reasoning Test) σε μορφή Υπολογιστικού Συστήματος Προσαρμοσμένης Αξιολόγησης (Computerized Adaptive Testing-CAT), το οποίο θα ενσωματωθεί στις δοκιμασίες αξιολόγησης υποψηφίων στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

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Το Τεστ Λεκτικού Συλλογισμού θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές αρχές της ψυχομετρίας και θα αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν, να επεξεργάζονται και να ερμηνεύουν λογικά γραπτές πληροφορίες, να εξάγουν τεκμηριωμένα συμπεράσματα και να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις βάσει αυτών. Η εφαρμογή της μεθόδου της προσαρμοσμένης ηλεκτρονικής αξιολόγησης (CAT) αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την ακρίβεια της μέτρησης των γνωστικών δεξιοτήτων, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας, εγκυρότητας και αντικειμενικότητας.

Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ κ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου δήλωσε: «Η ανάπτυξη στρατηγικής σύμπραξης του ΑΣΕΠ με έναν διακεκριμένο ακαδημαϊκό φορέα όπως το ΕΚΠΑ, εμπλουτίζει περαιτέρω τα εργαλεία αξιολόγησης που ήδη διαθέτει, επενδύοντας σε σύγχρονες, εφαρμοσμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους επιλογής προσωπικού. Το ΑΣΕΠ υπηρετεί με διαφανείς και αντικειμενικές διαδικασίες τον διαχρονικό στόχο της ποιοτικής επιλογής υποψηφίων στο δημόσιο, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου διοικητικού περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη του νέου Τεστ Λεκτικού Συλλογισμού ανταποκρίνεται στις πραγματικές απαιτήσεις πολλών θέσεων εργασίας του δημόσιου τομέα, όπου η κατανόηση και η ορθή ερμηνεία διοικητικών εγγράφων, κανονιστικών κειμένων και λοιπών γραπτών πληροφοριών αποτελούν καθημερινό μέρος της εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, η αξιολόγηση συνδέεται ακόμη περισσότερο με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων.»