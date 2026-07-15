Σε εξέλιξη βρίσκονται προκηρύξεις για προσλήψεις σχολικών καθαριστών σε δήμους όλης της χώρας, ενώ δεν απαιτείται πτυχίο αλλά απολυτήριο γυμνασίου.
Οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας αφορούν απόφοιτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), οι οποίοι θα εργαστούν με συμβάσεις μερικούς ή πλήρους απασχόλησης για το διδακτικό έτος 2026-2027.
Οι θέσεις εργασίας ανά δήμο
Δήμος Αθηναίων: 534 προσλήψεις χωρίς πτυχίο
Δήμος Κατερίνης: 117 προσλήψεις αποφοίτων γυμνασίου σε σχολεία
Δήμος Αχαρνών: 130 θέσεις εργασίας για σχολική καθαριότητα
Δήμος Θεσσαλονίκης: 300 προσλήψεις σχολικών καθαριστών
Δήμος Ηλιούπολης: 55 προσλήψεις στην καθαριότητα
Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη: 114 προσλήψεις σχολικών καθαριστών
Δήμος Βέροιας: 92 προσλήψεις με απολυτήριο γυμνασίου
Δήμος Σερρών: Προσλήψεις 104 σχολικών καθαριστών
Δήμος Γαλατσίου: 59 προσλήψεις
Δήμος Ζωγράφου: 44 θέσεις εργασίας
Δήμος Εύοσμου - Κορδελιού - Ευόσμου: 78 προσλήψεις
Δήμος Χαϊδαρίου: 104 θέσεις εργασίας