Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Τρέχουν δεκάδες προσλήψεις σε δήμους όλης της χώρας για προσωπικό καθαριότητας σε σχολεία.

Σε εξέλιξη βρίσκονται προκηρύξεις για προσλήψεις σχολικών καθαριστών σε δήμους όλης της χώρας, ενώ δεν απαιτείται πτυχίο αλλά απολυτήριο γυμνασίου.

Οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας αφορούν απόφοιτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), οι οποίοι θα εργαστούν με συμβάσεις μερικούς ή πλήρους απασχόλησης για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Οι θέσεις εργασίας ανά δήμο

Δήμος Αθηναίων: 534 προσλήψεις χωρίς πτυχίο

Δήμος Κατερίνης: 117 προσλήψεις αποφοίτων γυμνασίου σε σχολεία

Δήμος Αχαρνών: 130 θέσεις εργασίας για σχολική καθαριότητα

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δήμος Θεσσαλονίκης: 300 προσλήψεις σχολικών καθαριστών

Δήμος Ηλιούπολης: 55 προσλήψεις στην καθαριότητα

Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη: 114 προσλήψεις σχολικών καθαριστών

Δήμος Βέροιας: 92 προσλήψεις με απολυτήριο γυμνασίου

Δήμος Σερρών: Προσλήψεις 104 σχολικών καθαριστών

Δήμος Γαλατσίου: 59 προσλήψεις

Δήμος Ζωγράφου: 44 θέσεις εργασίας

Δήμος Εύοσμου - Κορδελιού - Ευόσμου: 78 προσλήψεις

Δήμος Χαϊδαρίου: 104 θέσεις εργασίας