Στο επίκεντρο των αγορών παραμένουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η νέα κλιμάκωση της έντασης ενισχύει τις πιέσεις στις ενεργειακές αγορές.

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, καθώς η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, θολώνοντας παράλληλα τις προοπτικές για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων.

Η τιμή spot του χρυσού υποχωρεί κατά 0,7%, στα 4.027,49 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το άλμα άνω του 2% που είχε καταγράψει στην προηγούμενη συνεδρίαση. Την Τρίτη, το πολύτιμο μέταλλο είχε φτάσει ενδοσυνεδριακά έως τα 4.100,19 δολάρια ανά ουγγιά, με ώθηση από τα ηπιότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ, με παράδοση Αυγούστου, σημείωσαν πτώση 0,9%, στα 4.034 δολάρια.

Στο επίκεντρο των αγορών παραμένουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η νέα κλιμάκωση της έντασης ενισχύει τις πιέσεις στις ενεργειακές αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν υψηλότερα, έχοντας κλείσει την Τρίτη στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα, γεγονός που τροφοδοτεί φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις στην αμερικανική οικονομία.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Η άνοδος του κόστους του αργού πετρελαίου, της βενζίνης και του ντίζελ στις ΗΠΑ θα μπορούσε να αποτυπωθεί στις επόμενες μετρήσεις του πληθωρισμού και να διατηρήσει πιο «επιθετική» τη στάση ορισμένων αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Βραχυπρόθεσμα οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στις ΗΠΑ αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν καθοριστικά την πορεία του χρυσού, καθώς αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την εξέλιξη του αμερικανικού πληθωρισμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων λειτουργεί συνήθως αρνητικά για τον χρυσό, καθώς αυξάνει το κόστος ευκαιρίας διακράτησης του πολύτιμου μετάλλου, το οποίο δεν προσφέρει απόδοση μέσω τόκων.

Αγωνία για τα επιτόκια

Την ίδια ώρα, η στάση της Federal Reserve παραμένει στο μικροσκόπιο των επενδυτών, με τις αγορές να επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν κατά πόσο οι πληθωριστικές πιέσεις θα επηρεάσουν τις επόμενες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής. Σύμφωνα με τα δεδομένα που επικαλείται το Reuters, οι επενδυτές αποτιμούν πιθανότητα περίπου 59% για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να προσφέρουν νέες ενδείξεις για την ένταση των πληθωριστικών πιέσεων και, κατ’ επέκταση, για την κατεύθυνση που θα μπορούσε να ακολουθήσει η αμερικανική κεντρική τράπεζα το επόμενο διάστημα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η αγορά χρυσού βρίσκεται αντιμέτωπη με αντικρουόμενες δυνάμεις: από τη μία πλευρά, η γεωπολιτική αβεβαιότητα ενισχύει παραδοσιακά τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια και, από την άλλη, οι φόβοι ότι η ενεργειακή κρίση θα αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό και θα οδηγήσει σε υψηλότερα επιτόκια ασκούν πιέσεις στο πολύτιμο μέταλλο.