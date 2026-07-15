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Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή ξερή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Σάββας στην Κάλυμνο.

Για την αντιμετώπιση του συμβάντος κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν στο σημείο για τον περιορισμό της φωτιάς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, από την Πυροσβεστική επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχει και μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος συνδράμει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για την άμεση οριοθέτηση της φωτιάς.