Ήχησε το 112 για τη φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου – Σε επιφυλακή οι κάτοικοι.

Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό της.

Για την αντιμετώπιση του μετώπου έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 44 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ εθελοντές πυροσβέστες, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα (Ε/Π) για εναέρια συνδρομή. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για τον έλεγχο της πυρκαγιάς, καθώς οι συνθήκες στην Κρήτη απαιτούν αυξημένη επιφυλακή λόγω της ξηρής βλάστησης και των υψηλών κινδύνων εξάπλωσης. Παράλληλα ήχησε και 112 στα κινητά των κατοίκων λόγω της μεγάλης φωτιάς. Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας καλεί τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Το μέτωπο σύμφωνα με το creta24 εντοπίζεται στην περιοχή Γέννα του Δήμου Γόρτυνας, κοντά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 13:30, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων για την αντιμετώπισή της. Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά και διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

{https://www.facebook.com/diasostetimesara/videos/1060908482942176}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πηγή: Creta24

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2077348635902116049}

Η ανάρτηση για το 112

Στις 13:45, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε το 112, αποστέλλοντας προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής. Στο μήνυμα αναφέρεται: «Πολιτική Προστασία 15-07-2026 13:45. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.»

{https://x.com/112Greece/status/2077344947024400864}