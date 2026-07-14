Το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι η δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, καθώς το αυτοκίνητο φέρεται να παρέμενε σε λειτουργία μέσα στον κλειστό χώρο του γκαράζ.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία που σημειώθηκε στην οδό Μήλου στον Πειραιά, όπου ένας 28χρονος άνδρας και μία 24χρονη γυναίκα βρέθηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο, σε κλειστό γκαράζ κατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν ως πιθανότερο σενάριο το ατύχημα και ειδικότερα τον θάνατο από ασφυξία λόγω δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα, καθώς το όχημα βρισκόταν σε λειτουργία μέσα σε έναν κλειστό και ανεπαρκώς αεριζόμενο χώρο.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το όχημα βρισκόταν σε λειτουργία, με τον κινητήρα και τον κλιματισμό ενεργοποιημένα, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό, χωρίς επαρκή αερισμό. Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι συνθήκες αυτές οδήγησαν στη συσσώρευση μονοξειδίου του άνθρακα, μετατρέποντας τον χώρο σε μια αόρατη παγίδα θανάτου. Το δηλητηριώδες αέριο, το οποίο είναι άχρωμο και άοσμο, μπορεί να προκαλέσει απώλεια αισθήσεων μέσα σε λίγα λεπτά όταν συγκεντρώνεται σε υψηλές συγκεντρώσεις, χωρίς τα θύματα να αντιληφθούν τον κίνδυνο. Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν από την πρώτη στιγμή το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς δεν εντοπίστηκαν ίχνη βίας ή άλλα ευρήματα που να παραπέμπουν σε εγκληματική πράξη. Η έρευνα επικεντρώνεται αποκλειστικά στις συνθήκες που οδήγησαν στη δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα.

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Θα οριστεί τεχνικός σύμβουλος και το όχημα θα εξεταστεί ενδελεχώς για να εξακριβωθεί και επίσημα αν οι αναθυμιάσεις της καύσης πέρασαν από τους αεραγωγούς του κλιματισμού στην καμπίνα του οχήματος, με αποτέλεσμα οι δυο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους, χωρίς δυνατότητα να αντιδράσουν.

Τους εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου

Το ζευγάρι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον πατέρα του 28χρονου, ο οποίος μπήκε στο γκαράζ και βρήκε τους δύο νέους μέσα στο αυτοκίνητο. Αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές και το ΕΚΑΒ, ενώ προσπάθησε να τους προσφέρει τις πρώτες βοήθειες πραγματοποιώντας προσπάθειες ανάνηψης. Ωστόσο, όταν έφτασαν οι διασώστες, διαπιστώθηκε ότι και οι δύο είχαν ήδη καταλήξει.

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Οι σοροί των δύο νέων μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Τζάνειο νοσοκομείο, ενώ αναμένεται η νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους. Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας θα αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση και τα πορίσματα των αρμόδιων αρχών, που θα επιβεβαιώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το κλειστό γκαράζ μετατράπηκε σε μοιραία παγίδα θανάτου για το νεαρό ζευγάρι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djy9fp1dr235?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το γκαράζ που βρήκαν τραγικό θάνατο ο 28χρονος και η 25χρονη