Περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο εργοτάξιο - Έξι αγνοούμενοι και ήδη τέσσερις νεκροί έχουν ταυτοποιηθεί.

Τουλάχιστον τέσσεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε ουρανοξύστη υπό ανακαίνιση στις Βρυξέλλες, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε κτίριο όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες ανακαίνισης και στο οποίο εργάζονταν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αρκετοί εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε ανελκυστήρα, καθώς οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα μέσω του φρεατίου του ασανσέρ. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να προσεγγίσουν το σημείο, ωστόσο μέχρι το μεσημέρι δεν είχαν ολοκληρώσει τον απεγκλωβισμό όλων των εργαζομένων. Μέσα στον θάλαμο του ανελκυστήρα εντοπίστηκαν σοροί εκ των οποίων έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν 4.

«Οι πυροσβέστες κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα μικρό άνοιγμα σε έναν από τους ανελκυστήρες και εκεί εντοπίστηκαν πολλά θύματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας Εργασίας των Βρυξελλών, Μπρεχτ Σπέιμπρουκ.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσοι άνθρωποι βρίσκονται εκεί. Είναι πιθανό να πρόκειται για τους έξι αγνοούμενους, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα άτομα στον δεύτερο ανελκυστήρα ή σε άλλο σημείο του κτιρίου», πρόσθεσε.

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Η φωτιά εξαπλώθηκε μέσω του φρεατίου του ασανσέρ

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 08:00 το πρωί στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, γνωστού ως Πύργος OXY, στο κέντρο των Βρυξελλών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, οι φλόγες εξαπλώθηκαν στον πρώτο όροφο και στο υπόγειο μέσω του φρεατίου του ανελκυστήρα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση για όσους βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο νωρίς το μεσημέρι, όμως οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίστηκαν, καθώς οι πυροσβέστες δεν είχαν καταφέρει να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλους τους χώρους του κτιρίου. «Δεν είναι ακόμη προσβάσιμοι όλοι οι όροφοι», ανέφερε εκπρόσωπος του δημάρχου των Βρυξελλών, Φιλίπ Κλοζέ.

Τρεις τραυματίες

Δύο άνθρωποι που υπέστησαν εγκαύματα διακομίστηκαν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο του Νέντερ-οβερ-Χέιμπεκ, ενώ ένας πυροσβέστης υπέστη θερμική καταπόνηση και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου. Οι εργαζόμενοι του εργοταξίου απομακρύνθηκαν από το κτίριο και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο, όπου τους παρασχέθηκε ψυχολογική υποστήριξη από τον Ερυθρό Σταυρό. Παράλληλα, οι αρχές ενεργοποίησαν τόσο το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης όσο και ειδικά ιατρικά και ψυχοκοινωνικά πρωτόκολλα διαχείρισης της κρίσης.

Έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Η Επιθεώρηση Εργασίας έχει ξεκινήσει έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία και αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Μπερνάρ Κουιντίν, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το περιστατικό. «Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όσους εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους πυροσβέστες και σε όλες τις υπηρεσίες που παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν», ανέφερε σε μήνυμά του.