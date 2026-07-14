Μετά την απόφαση για την προφυλάκισή του, ο ανακριτής διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να εξεταστεί η ψυχική του κατάσταση.

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 76χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο. Για τα αδικήματα του εμπρησμού από πρόθεση και των διακεκριμένων φθορών απολογήθηκε στον ανακριτή ο 76χρονος ο οποίος είχε συλληφθεί για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο τα ξημερώματα της Περασμένης Πέμπτης.

Ο 76χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε πως εκείνος προκάλεσε τη φωτιά, η οποία ξεκίνησε από το θάλαμο νοσηλείας του στον 1ο όροφο της Α΄ Παθολογικής Κλινικής. « Άφησα το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού μου και άρπαξε φωτιά» φέρεται να είπε, κατά τη διάρκεια της απολογίας του στον ανακριτή.

Στη συνέχεια, όπως υποστήριξε, έφυγε από το νοσοκομείο και πήγε με λεωφορείο στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου και συνελήφθη. Στους αστυνομικούς, φέρεται να ισχυρίστηκε πως αισθανόταν παραγκωνισμένος και πίστευε πως δεν τον πρόσεχαν οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του.

Αμέσως μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος. Παράλληλα ο ανακριτής διέταξε να διενεργηθεί στον 76χρονο ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.