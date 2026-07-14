Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος βρέθηκε στο πλευρό του Σταύρου Φλώρου στο Μαϊάμι.

Ο Σταύρος Φλώρος, συνεχίζει να δίνει τον προσωπικό του αγώνα, μετά το ατύχημα που είχε κατά την παραμονή του στον Άγιο Δομίνικο. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στο στάδιο αποκατάστασης, παραμένοντας σε κλινική Μαϊάμι.

Ο πρώην παίκτης του φετινού Survivor τραυματίστηκε σοβαρά όταν ένα ταχύπλοο πέρασε από πάνω του ενώ βρισκόταν μέσα στη θάλασσα. Από τη σύγκρουση υπέστη ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού και στον σοβαρό τραυματισμό στο δεξί.

Παρά τη δύσκολη δοκιμασία, ο 22χρονος παίκτης παραμένει χαμογελαστός και αισιόδοξος κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής του και σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ο ίδιος, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media μοιράζεται ορισμένα στιγμιότυπα από την παραμονή του στο Μαϊάμι, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς του φίλους για τη στήριξη και τις ευχές για γρήγορη ανάρρωση.

Στο πλευρό του βρίσκονται από τις πρώτες ημέρες μέλη της οικογένειάς του, ενώ φαίνεται να έχει λάβει σημαντική στήριξη και από την εταιρεία παραγωγής του ριάλιτι επιβίωσης.

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Μάλιστα, αυτές τις μέρες βρέθηκε δίπλα του ένα πρώην αντίπαλός του στο Survivor, ο οποίος ταξίδεψε στην Αμερική για να τον συναντήσει.

Ο λόγος για την Δημήτρη Θεοδωρόπουλο.

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Ο Σταύρος Φλώρος μέσω σχετικής ανάρτησης μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα από την ημέρα τους, με τους δύο άνδρες να απολαμβάνουν το παιχνίδι σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της κλινικής.

Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος τον συνόδευσε στις βόλτες του, ενώ έπαιξαν μαζί μπάσκετ δημιουργώντας νέες αναμνήσεις.

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