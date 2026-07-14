Πλήρης κάλυψη των διδάκτρων από την COSMOTE TELEKOM για έως 45 θέσεις ετησίως σε επιλεγμένα προγράμματα ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων.

Στην πλήρη χρηματοδότηση μεταπτυχιακών σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη και σε συναφείς τεχνολογικούς τομείς για έως 45 φοιτητές ετησίως σε επιλεγμένα προγράμματα ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων, προχωρά η COSMOTE TELEKOM. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η COSMOTE TELEKOM συμβάλλει στην ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλής εξειδίκευσης που μπορεί να αξιοποιήσει ουσιαστικά και υπεύθυνα τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, συμβάλλοντας στην ψηφιακή πρόοδο της κοινωνίας, των επιχειρήσεων και της χώρας.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει καθοριστικά τον τρόπο που εργαζόμαστε, δημιουργούμε και αναπτυσσόμαστε και διαμορφώνει ήδη το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας. Η αξιοποίησή της, προϋποθέτει ανθρώπους με υψηλή κατάρτιση, δημιουργικότητα και αίσθημα ευθύνης. Στην COSMOTE TELEKOM επενδύουμε σταθερά στις ψηφιακές δεξιότητες και στη νέα γενιά επιστημόνων, γιατί πιστεύουμε ότι η γνώση είναι η βάση της καινοτομίας και της προόδου. Με την πλήρη χρηματοδότηση μεταπτυχιακών σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στηρίζουμε έμπρακτα τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, ενδυναμώνουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας και συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός ισχυρού οικοσυστήματος που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής προς όφελος όλων.», δήλωσε ο κ. Κώστας Νεμπής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ.

Η στήριξη μεταπτυχιακών σπουδών στην Tεχνητή Nοημοσύνη εντάσσεται στις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας της COSMOTE TELEKOM για την εκπαίδευση, την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και την ενίσχυση της ψηφιακής κοινωνίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σε κορυφαία ελληνικά πανεπιστήμια

Η COSMOTE TELEKOM συνεργάζεται με 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια στηρίζοντας τις σπουδές έως 45 φοιτητών ετησίως σε 9 μεταπτυχιακά προγράμματα:

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής απευθείας στα 9 συνεργαζόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα, βάσει της διαδικασίας τους. Στη συνέχεια, έως πέντε υποψήφιοι από κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα, με το ισχυρότερο προφίλ βάσει των καθορισμένων κριτηρίων επιλογής, θα μπορούν να λάβουν πλήρη χρηματοδότηση διδάκτρων φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027 από την COSMOTE TELEKOM.

Παράλληλα, οι φοιτητές στα μεταπτυχιακά προγράμματα που υποστηρίζει η COSMOTE TELEKOM θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το τεχνολογικό οικοσύστημα του Ομίλου ΟΤΕ, να έρθουν σε επαφή με στελέχη της εταιρείας και να αποκτήσουν εμπειρία από την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων. Επιπλέον, θα επωφεληθούν από ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και δικτύωσης, καθώς και από πρόσθετες τεχνολογικές παροχές, που ενισχύουν τη μαθησιακή και επαγγελματική τους πορεία.

Περισσότερες πληροφορίες στο: COSMOTE TELEKOM | AI YOUR FUTURE