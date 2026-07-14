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Ο 74χρονος μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο νοσοκομείο Αγρινίου, όμως λίγο αργότερα κατέληξε.

Τραγωδία σημειώθηκε στο Αγρίνιο το μεσημέρι της Τρίτης (14/07), με έναν 74χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του.

Όπως μεταδίδει το agriniopress, ο άτυχος άνδρας εκτελούσε οικοδομικές εργασίες στη στέγη του σπιτιού του όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό. Το περιστατικό συνέβη στις 12:00 το μεσημέρι, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι ο 74χρονος έχασε την ισοροπία του.

Στο σημείο κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 74χρονο σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Παρά την άμεση διασωλήνωσή του από το ιατρικό προσωπικό, ο άνδρας εξέπνευσε περίπου μία ώρα αργότερα, έχοντας υποστεί ανακοπή.

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.