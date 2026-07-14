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Ποιοι πηγαίνουν ταμείο αυτή την εβδομάδα - Σήμερα οι πληρωμές σε 168 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

Συνεχιζονται σήμερα Τρίτη οι πληρωμές των 53.256.332 ευρώ, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει τουπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Από 13 έως και 17 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Παράλληλα σήμερα 14 Ιουλίου θα καταβληθούν 256.332,01 ευρώ σε 168 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: