Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Σε ποιες περιοχές μπορεί να χρειαστεί ομπρέλα.
Αναλυτικά:
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τις Σποράδες οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι στη νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 6 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.