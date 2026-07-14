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Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Σε ποιες περιοχές μπορεί να χρειαστεί ομπρέλα.

Αναλυτικά:

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τις Σποράδες οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι στη νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 6 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.