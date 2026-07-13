Μικρή σε διάρκεια άνοδο της θερμοκρασίας και ενισχυμένους ανέμους, περιμένουμε αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Μαρουσάκη.

Υψηλές θερμοκρασιακές τιμές αναμένεται να σημειωθούν στη χώρα μας, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο υδράργυρος, την Τετάρτη με Πέμπτη, ίσως φθάσει ακόμη και στους 39 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα

Ήπιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε σήμερα, με αστάθεια τις απογευματινές ώρες προς τα βόρεια - βορειοανατολικά ηπειρωτικά, ακόμη και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι μεγαλύτερες πιθανότητες για εκδήλωση όμβρων και καταιγίδων εστιάζονται προς την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη αλλά και τα βουνά της Πελοποννήσου.

Φυσιολογικός, καλοκαιρινός ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι ακόμη και προς την πλευρά του Ιονίου, όχι μόνο στο Αιγαίο, θα πνέουν στα 6, ακόμη και στα 7 μποφόρ. Αυξημένος θα είναι και ο κίνδυνος πυρκαγιάς, διότι θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, και δυνατά μελτέμια.

Η θερμοκρασία θα προσεγγίσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας, στην περιοχή της Θεσσαλίας, τη δυτική Στερεά και Πελοπόννησο, την Αττικοβοιωτία, το εσωτερικό της Κρήτης αλλά και το ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί η θερμοκρασία πέφτει αρκετούς βαθμούς.

Στην Αττική σήμερα, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Θα δούμε λίγες συννεφιές αργά το απόγευμα και νωρίς το βράδυ. Οι άνεμοι με μέτριες και ισχυρές εντάσεις και ο υδράργυρος θα προσεγγίσει αργά το μεσημέρι τους 37 βαθμούς Κελσίου.

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Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε ήπιες καιρικές συνθήκες. Ηλιοφάνεια και τοπικές συννεφιές. Μικρή η πιθανότητα να βγουν κάποιες μπόρες στην ορεινή ζώνη. Οι άνεμοι θα πνέουν με αυξομειώσεις κοντά στα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Ανοίγεται μπροστά μας μία εβδομάδα όπου θα συνυπάρξουν αρκετά μετεωρολογικά φαινόμενα στη χώρα μας. Το κυριότερο θα είναι τα μελτέμια, ιδιαίτερα προς την πλευρά του Αιγαίου (7 μποφόρ).

Τα απογεύματα θα βλέπουμε μπόρες και καταιγίδες, σε ορεινές εκτάσεις και κοντά στην Πέμπτη και την Παρασκευή, περιμένουμε η αστάθεια να εξαπλωθεί και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου, με τον υδράργυρο σε κούρσα ανόδου, να προσεγγίζει ίσως και τους 39 βαθμούς κοντά στην Πέμπτη.

Από την Παρασκευή θα αρχίσει να υποχωρεί η θερμοκρασία. Ναι μεν θα κάνει ζέστη αλλά για λίγα 24ωρα. Το ακραίο κύμα καύσωνα δεν αναμένεται να απασχολήσει τη χώρα μας μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

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