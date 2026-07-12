Αναπάντητα ερωτήματα για την αστυνομική εμπλοκή και έκκληση για πλήρη διερεύνηση.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ο θάνατος του 20χρονου στο Άργος, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από πυροβολισμούς αστυνομικών εναντίον του, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο πολιτικών και κοινωνικών αντιδράσεων.

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει κάθε τέτοιο περιστατικό ως μια «κακιά στιγμή»

Αναφερόμενο το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στον θάνατο του 20χρονου στο Άργος, τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι: «Εκφράζουμε ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του 20χρονου. Ο θάνατός του λίγες ημέρες μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του από αστυνομικά πυρά στο Άργος, συγκλονίζει κάθε πολίτη.

Η προφυλάκιση των δύο αστυνομικών αποτελεί εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας, την οποία οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε. Η Δικαιοσύνη θα αποφανθεί για τις ποινικές ευθύνες. Η πολιτική ευθύνη, όμως, δεν μπορεί να περιμένει την έκδοση μιας δικαστικής απόφασης.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει κάθε τέτοιο περιστατικό ως μια «κακιά στιγμή».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι αστυνομικοί χρειάζονται σύγχρονη και διαρκή εκπαίδευση, σαφείς κανόνες εμπλοκής, αποτελεσματική διοίκηση και συνεχή αξιολόγηση. Η αστυνομία οφείλει να είναι στην υπηρεσία του πολίτη, μακριά από πρακτικές αυθαιρεσίας και άσκοπης βίας που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Απαιτούμε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, διαφάνεια και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα. Η κοινωνία χρειάζεται μια αστυνομία αποτελεσματική, επαγγελματική και δημοκρατική. Μια αστυνομία που προστατεύει τη ζωή».

Παράλληλα, ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μαρίνος Σκανδάμης, σε δήλωσή του χαρακτήρισε την απώλεια του νεαρού ως «την τραγικότερη εξέλιξη» μιας υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, ζητώντας να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

«Η απώλεια της ζωής του 20χρονου αποτελεί την τραγικότερη εξέλιξη στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Το δε οπτικοακουστικό υλικό που βλέπει σταδιακά το φως της δημοσιότητας εμφανίζει την παραβίαση των αστυνομικών κανόνων εμπλοκής.

Δυστυχώς, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκκολάπτει μια κουλτούρα χρήσης όπλων που ουδεμία σχέση έχει με τον εγγυητικό ρόλο της Αστυνομίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, οδηγώντας έτσι κάποιους αστυνομικούς στην πλήρη υποχώρηση του επαγγελματισμού τους και σε υπηρεσιακά αυθαίρετη και ανεξέλεγκτη δράση με απάνθρωπα αποτελέσματα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας στη μητέρα και όλη την οικογένεια του άδικα χαμένου νέου. Ταυτόχρονα ζητάμε να μην μείνει ούτε μια σκιά στην έρευνα ώστε πραγματικά να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Νέα Αριστερά: Να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης για την κρατική δολοφονία του 20χρονου

Από την πλευρά της η Νέα Αριστερά ζητά την παραίτηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τονίζοντας πως: «Η κυβέρνηση παράγει μόνο ανασφάλεια και κινδύνους για τους πολίτες».

«Ο θάνατος του 20χρονου ανθρώπου με αναπηρία, που δέχτηκε βροχή πυροβολισμών από αστυνομικούς κατά τη διαφυγή του στο Άργος, αποτελεί μια ακόμα κρατική δολοφονία.

Φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας είναι οι αστυνομικοί που δρουν στο πλαίσιο ομάδων σερίφηδων. Ηθικός αυτουργός της, όμως, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη που εφαρμόζει το δόγμα για τα «λυμένα χέρια της αστυνομίας», όπως το εφαρμόζει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Η δολοφονία του 20χρονου έρχεται σε μια στιγμή που κορυφαίοι υπουργοί και στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ ζητούν να αλλάξουν οι κανόνες εμπλοκής των αστυνομικών, ώστε να μπορούν να πυροβολούν πολίτες χωρίς επιπτώσεις.

Η κυβέρνηση παράγει μόνο ανασφάλεια και κινδύνους για τους πολίτες.

Πρέπει άμεσα να διαλυθούν τα σώματα ανεκπαίδευτων πιστολέρο, όπως η ΟΠΚΕ, και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης να παραιτηθεί μετά και τη νέα κρατική δολοφονία».

Κύμα συμπαράστασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Παράλληλα, το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολίτες και δημόσια πρόσωπα να εκφράζουν θλίψη, οργή και προβληματισμό για τις συνθήκες του θανάτου του νεαρού.

Οι αναρτήσεις κάνουν λόγο για μια τραγωδία που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας, τη διαχείριση κρίσεων και τα όρια της αστυνομικής χρήσης βίας.

{https://www.facebook.com/peny.xenaki/posts/pfbid02BTNP8jru9T4DD8h31pCrJvMAMpGY2bVHK8CV6rEjrHgS4us6mm1Tbde5DzFSucW6l}

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