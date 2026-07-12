Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο Κώστας Ζαχαριάδης, με αφορμή την εβδομαδιαία ανασκόπησή του, στην οποία –όπως σημειώνει– υπήρξε αναφορά στις έρευνες για τις δολοφονίες της Marfin και στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, αλλά όχι στην υπόθεση του 20χρονου που έχασε τη ζωή του στο Άργος μετά από πυροβολισμούς αστυνομικών.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Ζαχαριάδης ανέφερε ότι η καταδίκη της βίας και ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή αποτελούν σταθερές αρχές του, υπογραμμίζοντας πως η κοινωνία συνολικά ζητά την απόδοση Δικαιοσύνης και την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας στις υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

«Ο κ. Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του αναφέρεται και σωστά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και στις έρευνες για τις δολοφονίες των θυμάτων στη Marfin», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «όλοι καταδικάσαμε, όλοι είμαστε συγκλονισμένοι, όλοι θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέφρασε την απορία του για την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στην υπόθεση του 20χρονου στο Άργος.

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη:

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«Ο κ. Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του αναφέρεται και σωστά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και στις έρευνες για τις δολοφονίες των θυμάτων στη Marfin. Όλοι καταδικάσαμε, όλοι είμαστε συγκλονισμένοι, όλοι θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Οι απόψεις μου σε θέματα βίας και σεβασμού της ανθρώπινης ζωής είναι σταθερές και αταλάντευτες από τότε που θυμάμαι το εαυτό μου.

Ο πρωθυπουργός όμως δεν αναφέρεται πουθενά στον 20χρονο νεκρό μετά τους πυροβολισμούς αστυνομικών στο Αργός. Αυτό το παιδί – αυτή η ζωή – αυτή ή μάνα δεν χωρούσε στο μήνυμα του πρωθυπουργού; Γιατί αυτή η απουσία;».

{https://www.facebook.com/zachariadiscostas/posts/pfbid02uFPys9xXEmTeFH2FQXWNWKyqZYN1pJqnUiKTtS2uCUjLY4Uivb6Y9ymdaK249CAbl}