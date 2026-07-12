Η προστασία των λουόμενων και των επισκεπτών βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο, καθώς το ζητούμενο είναι να διατηρηθεί η μοναδικότητα της παραλίας χωρίς να υποτιμηθούν οι φυσικοί κίνδυνοι που συνοδεύουν ένα τόσο δυναμικό γεωλογικό περιβάλλον.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κεφαλονιά μετά τα πρόσφατα κατολισθητικά φαινόμενα στην παραλία του Μύρτου, ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του Ιονίου, με τις αρμόδιες αρχές και τους επιστήμονες να εξετάζουν τα δεδομένα και να προχωρούν σε άμεσες κινήσεις για την προστασία των επισκεπτών.

Όπως αναφέρει το kefaloniapress, η αποκόλληση μεγάλων βράχων από την απότομη πλαγιά πάνω από την παραλία, που καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε έντονη ανησυχία, έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της επικινδυνότητας της περιοχής και της ανάγκης λήψης πρόσθετων μέτρων.

Η «σιωπηλή» απειλή

Η περιοχή γύρω από τη διάσημη σπηλιά του Μύρτου χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη γεωμορφολογία, με απότομα πρανή και βραχώδεις σχηματισμούς που διαμορφώθηκαν μέσα από χιλιάδες χρόνια φυσικών διεργασιών.

Τα πρόσφατα φαινόμενα ανέδειξαν την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης της περιοχής, καθώς οι κατολισθήσεις σε τέτοια περιβάλλοντα μπορεί να εκδηλωθούν ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει πάντα άμεση προειδοποίηση.

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Παρέμβαση ΟΑΣΠ και Πολιτικής Προστασίας

Μετά τις εξελίξεις, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του ΟΑΣΠ, με αντικείμενο την αξιολόγηση των κατολισθητικών φαινομένων στον Μύρτο.

Στη συνέχεια συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων και τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών.

Μεταξύ των αποφάσεων περιλαμβάνονται:

η υιοθέτηση των εισηγήσεων της επιστημονικής επιτροπής του ΟΑΣΠ,

η αποστολή άμεσων οδηγιών προς την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τους αρμόδιους δήμους,

η εκπόνηση και εφαρμογή πρόσθετων τεχνικών μέτρων προστασίας σε επόμενο στάδιο.

Η προειδοποίηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στον κίνδυνο που μπορεί να δημιουργήσει μια πιθανή νέα κατολίσθηση, ιδιαίτερα σε περίπτωση ενεργοποίησης φυσικών παραγόντων όπως ένας σεισμός.

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, επισημαίνοντας ότι η περιοχή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της παρουσίας μεγάλων βραχωδών όγκων πάνω από την ακτή.

«Κίνδυνος-θάνατος. Κατολίσθηση σημειώθηκε προχθές στην περίφημη παραλία Μύρτος Κεφαλονιάς. Σε τμήμα της πλαγιάς, πάνω από την πολυσύχναστη ακτή, μεγάλοι βράχοι και χώμα αποκολλήθηκαν από το πρανές, καταλήγοντας στην παραλία κοντά στους λουόμενους. Η ειδησεογραφία προσθέτει ότι «οι αρμόδιες αρχές έχουν απευθύνει σύσταση στους λουόμενους να αποφεύγουν να πλησιάζουν στα βράχια».

Αγαπητές μου αρχές, όταν η κατολίσθηση θα είναι μεγαλύτερων διαστάσεων τότε αυτή θα πλησιάσει – ίσως και να σκοτώσει – τους λουόμενους. Να μη σκεφτούμε τι θα συμβεί αν γίνει σεισμός, όπως το 2014, οπότε κατέβηκε όλη η πλαγιά στην παραλία» αναφέρει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε ανάρτησή του και αναρωτιέται, όπως λέει, «ποιός έχει δώσει άδεια μετά το 2014 να λειτουργεί η συγκεκριμένη παραλία υπό αυτές τις επικίνδυνες συνθήκες;»

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2493739884443778&id=100014233710134&ref=embed_post}

Οι επόμενες κινήσεις για την ασφάλεια της παραλίας

Οι αρμόδιοι φορείς καλούνται πλέον να καθορίσουν τα επόμενα βήματα, που μπορεί να περιλαμβάνουν αυστηρότερες ζώνες αποκλεισμού, επιπλέον ελέγχους και τεχνικές παρεμβάσεις για τη μείωση του κινδύνου.

Ο Μύρτος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, με χιλιάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι. Ωστόσο, το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο της περιοχής συνοδεύεται και από ιδιαίτερες γεωλογικές προκλήσεις, που απαιτούν συνεχή επιστημονική παρακολούθηση.