Όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση του κόμματος.

Την απερίφραστη καταδίκη του για τα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό γραφείο και στην οικία της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη εκφράζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν συνάδουν με τις δημοκρατικές αρχές και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.

Η Κουμουνδούρου ξεκαθαρίζει ότι η βία, οι απειλές και κάθε μορφή εκφοβισμού δεν αποτελούν πολιτική αντιπαράθεση, επισημαίνοντας πως απέναντι σε τέτοια περιστατικά δεν χωρούν αστερίσκοι, συμψηφισμοί ή επιλεκτικές καταδίκες. Όπως αναφέρει, η δημοκρατική λειτουργία προϋποθέτει τον απόλυτο σεβασμό στην ασφάλεια και την ελεύθερη πολιτική έκφραση όλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα τα απειλητικά συνθήματα στο πολιτικό γραφείο και στο σπίτι της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη Δημοκρατία. Καμία ανοχή», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου.

«Η βία, οι απειλές, η επιχείρηση εκφοβισμού δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση, ούτε χωράνε σε αυτήν. Απέναντι σε τέτοια φαινόμενα δεν υπάρχουν αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί», σημειώνει και καταλήγει: «Την ίδια στιγμή, οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε στην αποκλιμάκωση της έντασης. Η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να τροφοδοτείται από την τοξικότητα, τον διχασμό και την εργαλειοποίηση και κομματική εκμετάλλευση τραγικών γεγονότων. Η Δημοκρατία απαιτεί ευθύνη από όλες τις πολιτικές δυνάμεις».