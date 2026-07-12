Τι αναφέρει η ίδια σε ανάρτησή της.

Απειλητικά συνθήματα με αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη έγραψαν άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη, αλλά και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (12/7), με τους δράστες να αναγράφουν, μεταξύ άλλων, συνθήματα όπως «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας».

Σε δήλωσή της, η Σέβη Βολουδάκη ξεκαθαρίζει ότι οι απειλές δεν πρόκειται να την κάμψουν.

«Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι η οικογένειά της έχει μάθει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες «με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη».

Η υφυπουργός τονίζει ακόμη πως «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατώφλι του σπιτιού μας», ενώ εκφράζει την οργή της για το γεγονός ότι, όπως αναφέρει, υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν «στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα».

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«Δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω», υπογραμμίζει, διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τους πολίτες «με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα», υπερασπιζόμενη τις αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

«Ο φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου. Και δεν θα γίνει τώρα», καταλήγει στη δήλωσή της.

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