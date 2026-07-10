«Να πω και κάτι ακόμα. Το μόνο που μπορεί να διδαχθεί η Νέα Δημοκρατία από την Αριστερά είναι να μην αδειάζει δημοσίως κανείς κανέναν και το αφήνω εδώ», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αυστηρό μήνυμα σε Παύλο Μαρινάκη, Γιάννη Λοβέρδο και Σέβη Βολουδάκη, οι οποίοι τον «άδειασαν» για τις τοξικές δηλώσεις κατά του Αλέξη Τσίπρα έστειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο τηλεοπτικής του εμφάνισης στο OPEN.

«Θέλω να πω κάτι σε κάποιους συναδέλφους μου στη Νέα Δημοκρατία. Επειδή έχω δει κάποιους που βγαίνουν «κομ ιλ φο», θα τους πω δύο πράγματα. Το πρώτο να θυμούνται ότι πήγε με ψέματα να με κλείσει φυλακή. Δεν ξέρω αν αυτοί που βγαίνουν «κομ ιλ φο» θα ήταν το ίδιο ψύχραιμοι αν ο Τσίπρας είχε πάει να τους κλείσει φυλακή με ψέματα, τους έκλεινε τις εταιρείες τους με εισαγγελικές έρευνες, τους κράταγε ομήρους 5 χρόνια με την Τουλουπάκη. Γιατί καμιά φορά τα πράγματα έχουν και ένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Το λέω με σεβασμό στους συναδέλφους μου που γράψανε ότι με άδειασαν. Να θυμούνται ότι έμενα ο Τσίπρας πήγε να με κλείσει φυλακή. Να θυμούνται ότι υπάρχει ανθρώπινο στοιχείο», είπε εμφανώς ενοχλημένος ο υπουργός Υγείας και συνέχισε:

«Να πω και κάτι ακόμα. Το μόνο που μπορεί να διδαχθεί η Νέα Δημοκρατία από την Αριστερά είναι να μην αδειάζει δημοσίως κανείς κανέναν και το αφήνω εδώ».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 11:43'' του βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-djuolrh7fwfl?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Μ. Καλ.