Το αυτοκίνητο «σφήνωσε» και χρειάστηκαν μανούβρες από τον οδηγό για να μπορέσει να το μετακινήσει.

Αίσθηση προκαλούν τα φωτογραφικά καρέ από το λιμάνι της Ραφήνας που καταγράφουν την αμήχανη στιγμή που ένα ΙΧ «σφήνωσε» στον καταπέλτη πλοίου κατά την διαδικασία της αποβίβασης οχημάτων.

Σύμφωνα με τις εικόνες από το Irafina.gr το όχημα βρέθηκε εγκλωβισμένο στο άνοιγμα του καταπέλτη, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η έξοδος των υπόλοιπων οχημάτων από το πλοίο.

Μέλη του πληρώματος και επιβάτες έσπευσαν να βοηθήσουν, προκειμένου να απομακρυνθεί το αυτοκίνητο και να αποκατασταθεί η ομαλή ροή της αποβίβασης.