Το Gemini προσφέρει μια ακόμη πιο απλή, ομαλή και διαισθητική εμπειρία χρήσης μέσα στο αυτοκίνητο, επιτρέποντας στον οδηγό να παραμένει συγκεντρωμένος στον δρόμο.

Το OpenR Link με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google αποτελεί το προηγμένο σύστημα πολυμέσων της Renault, προσφέροντας μία απρόσκοπτη, εξελίξιμη και διαρκώς αναβαθμιζόμενη εμπειρία Από την πρώτη του εμφάνιση, το 2022, στο Megane E-Tech electric, αναβαθμίζεται συνεχώς μέσω αυτόματων ενημερώσεων και εμπλουτίζεται με νέες δυνατότητες, όπως νέες εφαρμογές (HBO Max, Amazon Music, Waze, SongPop for Renault, Canal+ κ.ά.) και νέες λειτουργίες στους Google Maps, ειδικά σχεδιασμένες και για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Το Gemini θα διατεθεί σταδιακά σε όλα τα μοντέλα Renault που εξοπλίζονται με το OpenR Link με Google built-in και κυκλοφορούν ήδη στην αγορά. Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή γκάμα της Renault — από το Twingo έως το Rafale — καθώς και σε διεθνή μοντέλα, όπως τα Boreal και Duster στην Ινδία.

Σταδιακή διάθεση μέσω Over-the-Air ενημερώσεων

Η πρώτη φάση της διάθεσης του Gemini ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται η Renault. Οι πρώτοι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι με λογαριασμό Google μπορούν να ενεργοποιήσουν το Gemini απευθείας από την κεντρική οθόνη του οχήματος. Η αναβάθμιση:

⦁ πραγματοποιείται δωρεάν,

⦁ δεν επηρεάζει τη διάρκεια των υπηρεσιών συνδεσιμότητας,

⦁ εγκαθίσταται εξ αποστάσεως (Over-the-Air), χωρίς επίσκεψη σε συνεργείο,

⦁ ενεργοποιείται αποκλειστικά εφόσον το επιλέξει ο χρήστης (opt-in),

⦁ διατίθεται σταδιακά ανάλογα με την έκδοση του OpenR Link και τις διαθέσιμες γλώσσες.

Οι χρήστες μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να επιστρέψουν στον Google Assistant.

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Μία νέα γενιά ψηφιακού βοηθού μέσα στο αυτοκίνητο

Το Gemini σηματοδοτεί τη νέα γενιά των φωνητικών βοηθών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης της Google, κατανοώντας το περιεχόμενο και το πλαίσιο μιας συνομιλίας, διαχειριζόμενο πιο σύνθετα αιτήματα και υποστηρίζοντας φυσική και συνεχόμενη συνομιλία. Έτσι, ο οδηγός μπορεί να μιλά με φυσικό τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να απομνημονεύει συγκεκριμένες εντολές. Το Gemini λειτουργεί σαν ένας επιπλέον ψηφιακός συνεπιβάτης, έτοιμος να εξυπηρετήσει όλους τους επιβάτες του αυτοκινήτου.

Σε επόμενη αναβάθμιση θα προστεθεί και το Gemini Live, το οποίο θα επιτρέπει:

⦁ φυσική και αδιάκοπη συνομιλία,

⦁ διακοπή και επανεκκίνηση της συνομιλίας οποιαδήποτε στιγμή,

⦁ διαδοχικά αιτήματα χωρίς να απαιτείται η επανάληψη της φράσης «Hey Google»,

⦁ εναλλαγή γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Πλήρης ενσωμάτωση με το αυτοκίνητο και το οικοσύστημα Google

Σε αντίθεση με την έκδοση του Gemini μέσω Android Auto™, το Gemini που είναι ενσωματωμένο στο OpenR Link μπορεί να ελέγχει απευθείας λειτουργίες του οχήματος, όπως ο κλιματισμός, η πλοήγηση, το ραδιόφωνο και διάφορες ρυθμίσεις ΚΑΙ να αξιοποιεί δεδομένα του ίδιου του αυτοκινήτου, όπως η διαθέσιμη αυτονομία ενός ηλεκτρικού μοντέλου, για τη βέλτιστη σχεδίαση μιας διαδρομής.

Παράλληλα, οι λειτουργίες συγχρονίζονται με όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον ίδιο λογαριασμό Google, προσφέροντας μια ενιαία εμπειρία χρήσης.

Σχεδιασμένο για μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση

Χάρη στις προηγμένες δυνατότητες φωνητικού ελέγχου, το Gemini περιορίζει την ανάγκη αλληλεπίδρασης μέσω της οθόνης, συμβάλλει στη μείωση της απόσπασης της προσοχής του οδηγού, διευκολύνει την πρόσβαση στις λειτουργίες του αυτοκινήτου, βελτιώνει την καθημερινή εμπειρία χρήσης.

Το Gemini μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις γενικών γνώσεων, να αναζητά πληροφορίες, ειδήσεις και περιεχόμενο πολυμέσων, προσφέροντας μια πραγματικά εξελιγμένη εμπειρία τεχνητής νοημοσύνης μέσα στο αυτοκίνητο.