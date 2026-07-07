Η Proxima αναπτύσσει την τεχνολογία «stellarator», μία από τις βασικές προσεγγίσεις στην πυρηνική σύντηξη.

Η Google επενδύει στην πυρηνική σύντηξη, στηρίζοντας τη γερμανική startup Proxima Fusion, η οποία φιλοδοξεί να κατασκευάσει τον πρώτο εμπορικό σταθμό παραγωγής ενέργειας από σύντηξη στην Ευρώπη.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση νέου γύρου χρηματοδότησης ύψους 411 εκατ. ευρώ (468 εκατ. δολαρίων), ανεβάζοντας την αποτίμησή της στα 2,7 δισ. δολάρια.

Η πυρηνική σύντηξη θεωρείται από πολλούς ως η «ενέργεια του μέλλοντος», καθώς βασίζεται στη σύνδεση δύο ατόμων υδρογόνου για τη δημιουργία ενός ατόμου ηλίου, διαδικασία που απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες ενέργειας χωρίς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των συμβατικών καυσίμων. Παρά τις μεγάλες προσδοκίες, η τεχνολογία δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί εμπορικά, με τις εταιρείες του κλάδου να δίνουν αγώνα δρόμου για την επίλυση σημαντικών τεχνικών προκλήσεων.

Νέος γύρος χρηματοδότησης και ισχυροί επενδυτές

Στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης της Proxima Fusion συμμετείχαν, εκτός από την Google, οι XTX Ventures και East X Ventures ως επικεφαλής επενδυτές, ενώ στρατηγικοί επενδυτές ήταν επίσης η RWE και σειρά επενδυτικών κεφαλαίων, μεταξύ των οποίων οι Plural, UVC Partners, Balderton και Cherry Ventures.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Proxima Fusion, Φραντσέσκο Σιορτίνο, δήλωσε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ανταγωνισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα για την ανάπτυξη του πρώτου εμπορικού σταθμού σύντηξης. Όπως ανέφερε, η νέα χρηματοδότηση αποδεικνύει ότι η Ευρώπη μπορεί όχι μόνο να καινοτομεί τεχνολογικά, αλλά και να δημιουργεί εταιρείες με παγκόσμια ανταγωνιστικότητα στον τομέα της ενέργειας.

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Το χρονοδιάγραμμα και τα επόμενα βήματα

Η Proxima αναπτύσσει την τεχνολογία «stellarator», μία από τις βασικές προσεγγίσεις στην πυρηνική σύντηξη. Στόχος της είναι να θέσει σε λειτουργία έναν πειραματικό αντιδραστήρα-πρότυπο στις αρχές της δεκαετίας του 2030, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία εμπορικού σταθμού παραγωγής ενέργειας αργότερα μέσα στην ίδια δεκαετία.

Τα νέα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την επέκταση της παραγωγής καλωδίων και μαγνητών υψηλής θερμοκρασίας υπεραγωγιμότητας, καθώς και για την ανάπτυξη των απαραίτητων συστημάτων μηχανικής και βιομηχανικής παραγωγής. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει νέες προσλήψεις σε τομείς όπως η μηχανική, η παραγωγή και οι επιχειρησιακές λειτουργίες.

Παρότι η Proxima αποτελεί σήμερα τη χρηματοδοτικά ισχυρότερη εταιρεία πυρηνικής σύντηξης στην Ευρώπη, εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των αμερικανικών ανταγωνιστών της. Η αμερικανική εταιρεία Commonwealth Fusion Systems έχει συγκεντρώσει συνολικά 2,9 δισ. δολάρια, ενώ η Helion Energy, που υποστηρίζεται από τον Σαμ Άλτμαν, έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 1,5 δισ. δολαρίων.

Η στρατηγική της Google στην καθαρή ενέργεια

Η Google έχει ήδη επενδύσει και στην Commonwealth Fusion Systems, ενώ το 2025 υπέγραψε συμφωνία αγοράς ενέργειας από την πρώτη εμπορική μονάδα της εταιρείας όταν αυτή τεθεί σε λειτουργία. Η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία έχει χαρακτηρίσει τη σύντηξη ως μια καθαρή, άφθονη και εγγενώς ασφαλή πηγή ενέργειας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και η επιτυχία της δεν είναι ακόμη δεδομένη.