Ο τεχνολογικός κολοσσός θέλει να σταματήσει «τα κακά έντομα με τα καλά έντομα».

Η Google ζήτησε από την αμερικανική κυβέρνηση άδεια για να απελευθερώσει έως και 32 εκατομμύρια στειρωμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα.

Στο πλαίσιο του επιτυχημένου προγράμματος «Debug», η Google αξιοποιεί την τεχνογνωσία της για να δημιουργήσει έναν στρατό από στείρα αρσενικά κουνούπια, με στόχο τη σταδιακή μείωση του πληθυσμού που μεταδίδει ασθένειες.

Τα κουνούπια, τα πιο θανατηφόρα ζώα στον κόσμο, σκοτώνουν κάθε χρόνο περισσότερους ανθρώπους από οποιοδήποτε άλλο πλάσμα στον κόσμο, μεταδίδοντας ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο ιός Ζίκα, η τσικουνγκούνια και η ελονοσία.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) εξετάζει το αίτημα της Google να απελευθερώσει έως και 16 εκατομμύρια κουνούπια ετησίως, στη Φλόριντα και την Καλιφόρνια, για μια περίοδο δύο ετών. Η EPA θα αποφασίσει αν θα δώσει το «πράσινο φως» στο αίτημα της Google για άδεια πειραματικής χρήσης μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία λήγει στις 5 Ιουνίου.

Πώς λειτουργεί η μέθοδος

Τα αρσενικά κουνούπια δεν τσιμπούν ούτε μεταδίδουν ασθένειες.

Μία από τις βασικές μεθόδους που δοκιμάζει η Google περιλαμβάνει την εκτροφή αρσενικών κουνουπιών που φέρουν ένα φυσικό βακτήριο, το Wolbachia, το οποίο τα εμποδίζει να αποκτήσουν απογόνους ζευγαρώνοντας με άγρια θηλυκά κουνούπια. Όταν ένα μολυσμένο αρσενικό προσπαθεί να ζευγαρώσει με ένα άγριο θηλυκό, τα αυγά δεν εκκολάπτονται. Οπως εξηγεί η Google, «ο πληθυσμός μειώνεται με κάθε γενιά».

Αν και μπορεί να ακούγεται ασυνήθιστο για μια τεχνολογική εταιρεία να εκτρέφει κουνούπια σε εργαστήρια, η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, δεν είναι άγνωστη στον χώρο της επιστήμης. Η εταιρεία Verily Health αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό μοχλό του προγράμματος «Debug». Η Verily, θυγατρική της Alphabet μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους, χρησιμοποιεί την τεχνολογία και την επιστήμη των δεδομένων για την καταπολέμηση ασθενειών και άλλων παγκόσμιων προβλημάτων υγείας. Από τον Δεκέμβριο του 2024, η Google εξαγόρασε πλήρως το «Debug», αφαιρώντας το από το χαρτοφυλάκιο της Verily.

Το πρόγραμμα άρχισε να διερευνά τεχνολογικές λύσεις για την καταπολέμηση των θανατηφόρων κουνουπιών πριν από περίπου μια δεκαετία.

Η Google αναφέρει ότι άλλοι τρόποι καταπολέμησης των κουνουπιών δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα: ο ψεκασμός τους με φυτοφάρμακα μπορεί να είναι τοξικός και λιγότερο αποτελεσματικός με την πάροδο του χρόνου, ενώ είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να καθαριστούν όλες οι πηγές νερού που έχουν μετατραπεί σε χώρους αναπαραγωγής κουνουπιών.

Η προσέγγιση της Google δεν είναι μοναδική. Η εταιρεία βασίζεται σε μια επιστημονική μέθοδο που ονομάζεται «τεχνική των στείρων εντόμων», την οποία οι ειδικοί εφαρμόζουν εδώ και δεκαετίες σε διάφορα προβληματικά έντομα. Ο Έρικ Καραγκάτα, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα με ειδίκευση στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ κουνουπιών και μικροβίων, δήλωσε στην εφημερίδα USA Today ότι η χρήση του βακτηρίου Wolbachia για τη στείρωση εφαρμόζεται εδώ και περίπου 15 χρόνια.

Με πληροφορίες από Guardian