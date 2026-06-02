Οι Πανελλήνιες 2026 συνεχίζονται για ακόμη μια χρονιά υπό το βάρος της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), ενός θεσμού που έχει αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Παρά τις επιμέρους στοχεύσεις του μέτρου για αναβάθμιση του επιπέδου εισαγωγής, η εφαρμογή του έχει διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο αποκλεισμού για σημαντικό ποσοστό υποψηφίων, οδηγώντας σε μια πραγματικότητα όπου περίπου τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων καταφέρνουν τελικά την εισαγωγή σε κάποια σχολή.

Όπως εξηγεί χαρακτηριστικά ο φροντιστής, Φυσικός και εκπαιδευτικός αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας «Οι Πανελλήνιες της τελευταίας πενταετίας εύλογα μπορούν να χαρακτηριστούν ως Πανελλήνιες των 2/3, καθώς ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των υποψηφίων το 1/3 αυτών που διαγωνίστηκαν από τα Γενικά Λύκεια και πάνω από το 50% αυτών που διαγωνίστηκαν από τα ΕΠΑΛ μένουν σταθερά εκτός της Τριτοβάθμιας. Η θέσπιση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) ήρθε για να διορθώσει το απαράδεκτο φαινόμενο να εισάγονται υποψήφιοι στα Πανεπιστήμια με εξαιρετικά χαμηλές βαθμολογίες. Ωστόσο, ο τρόπος εφαρμογής της ΕΒΕ με υψηλούς συντελεστές έχει τελικά απαγορεύσει την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ενός σημαντικού αριθμού υποψηφίων, που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε αδιάβαστοι ούτε αδιάφοροι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης οι κενές θέσεις παρατηρούνται πλέον και στα Κεντρικά Πανεπιστήμια και υπερβαίνουν κάθε χρόνο τις 10.000 σε μια εποχή που υπάρχουν και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια αλλά και Κολλέγια με επαγγελματικά δικαιώματα και τρίχρονες προπτυχιακές σπουδές . Η θέσπιση της ΕΒΕ προκάλεσε μάλιστα μετακινήσεις υποψηφίων μεταξύ των Επιστημονικών Πεδίων με χαρακτηριστικό αποτέλεσμα το μεγαλύτερο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών Σπουδών, με 247 τμήματα από τα 450 της Τριτοβάθμιας, να έχει ξεμείνει από υποψηφίους. Απαιτείται διόρθωση αυτών των αδικιών με τη θέσπιση του χαμηλότερου συντελεστή της ΕΒΕ από το 0,8 στο 0,6 όπως έχει προταθεί από πολλές πλευρές .

Να σημειωθεί ωστόσο ότι οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ που δεν θα μπορούν, ως συνέπεια των επιδόσεών τους, να δηλώσουν Δημόσιες Πανεπιστημιακές Σχολές θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), όπως έχουν μετονομασθεί τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), με κριτήριο τον βαθμό του Απολυτηρίου.»

Υπό αυτές τις συνθήκες η επιτυχία δεν καθορίζεται μόνο από τις επιδόσεις στις εξετάσεις, αλλά και από τα θεσμικά όρια που θέτει η ΕΒΕ. Το αποτέλεσμα είναι ένα εξεταστικό σύστημα στο οποίο η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση παραμένει εφικτή για περίπου τα δύο τρίτα των υποψηφίων με τις όποιες στρεβλώσεις.

