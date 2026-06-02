Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οδηγείται σήμερα το μεσημέρι ο 41χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 39χρονη σύζυγό του, μέσα στο σπίτι τους στο κέντρο της πόλης, τα ξημερώματα της Κυριακής. Σε βάρος του αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη μετά την νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε. Ακόμη και οι αστυνομικοί που αντίκρισαν πρώτοι τη σκηνή του εγκλήματος κάνουν λόγο για μια εξαιρετικά άγρια επίθεση, ενώ σημειώνεται ότι ο δράστης δεν είχε απασχολήσει ποτέ ξανά τις αρχές, ούτε είχε ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων.

Το χρονικό της άγριας δολοφονίας και τα ευρήματα

Η άτυχη 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, τον θώρακα και τον λαιμό, ενώ οι αμυχές στα χέρια της μαρτυρούν την απέλπιδα προσπάθειά της να αμυνθεί. Αντίθετα, ο 41χρονος έφερε μόνο μερικές επιφανειακές εκδορές. Φως στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της αναμένεται να ρίξει η νέα ιατροδικαστική εξέταση που διενεργείται σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κίνητρο του εγκλήματος φαίνεται πως ήταν η παθολογική ζήλεια. Το θύμα ήθελε να χωρίσουν εδώ και έναν χρόνο, με αποτέλεσμα οι εντάσεις να κλιμακωθούν επικίνδυνα τον τελευταίο μήνα. Αν και οι γείτονες άκουγαν συχνά άγριους καβγάδες και περιστατικά λεκτικής και σωματικής βίας, δεν είχε γίνει ποτέ επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία. Μάλιστα, μια εβδομάδα πριν, κάτοικος της περιοχής είχε καλέσει τις αρχές για φωνές στη γειτονιά, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει το συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Ερωτήματα για τα παιδιά

Μέσα στο διαμέρισμα οι αρχές εντόπισαν συσκευασίες αγχολυτικών και ηρεμιστικών χαπιών. Το γεγονός ότι τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού (10 και 6 ετών) κοιμούνταν τόσο βαθιά που δεν αντιλήφθηκαν τον άγριο καβγά και τον φόνο, οδήγησε τις αρχές στο να ζητήσουν τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στα παιδιά, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία.

Η επόμενη ημέρα για τα παιδιά

Τα παιδιά πέρασαν τη νύχτα στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη. Το μέλλον τους αποτελεί δυσεπίλυτο γρίφο για τις κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς η μητέρα τους είναι νεκρή, οι παππούδες τους (γονείς της 39χρονης) έχουν φύγει από τη ζωή, και πλέον εξετάζεται αν η επιμέλειά τους μπορεί να δοθεί σε μια αδελφή του θύματος.

Παράλληλα, σε κατάσταση σοκ βρίσκεται και η σχολική κοινότητα της 10χρονης κόρης, με ειδικές ψυχοκοινωνικές δομές να αναλαμβάνουν τη στήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Λιποθύμησε η μητέρα του δράστη

Έντονα φορτισμένο ήταν το κλίμα και στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας. Η μητέρα του 41χρονου τον επισκέφθηκε και, όταν τον ρώτησε γιατί κατέστρεψε τη ζωή τους, έχασε τις αισθήσεις της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.