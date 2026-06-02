Σε μακροσκελή δήλωσή του, ο Ντίλιαν αφήνει σαφείς αιχμές προς σειρά κυβερνητικών και θεσμικών παραγόντων που διαχειρίστηκαν την υπόθεση τα τελευταία χρόνια.

Σε νέα δήλωση προς την Εφημερίδα των Συντακτών προχώρησε ο ιδρυτής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, ερωτηθείς για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να απορρίψει τη σύσταση κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής στη Βουλή επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά και την αρχειοθέτηση πρόσθετων ερευνών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Στη μακροσκελή δήλωσή του, ο Ντίλιαν αφήνει σαφείς αιχμές προς σειρά κυβερνητικών και θεσμικών παραγόντων που διαχειρίστηκαν την υπόθεση τα τελευταία χρόνια, φωτογραφίζοντας ευθέως τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα, τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, που ηγήθηκε της σχετικής επιτροπής διερεύνησης, καθώς και τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στον πρώην διοικητή της ΕΥΠ, εκφράζοντας την έκπληξή του για το γεγονός ότι δεν κλήθηκε να καταθέσει στις πρόσφατες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Σύμφωνα με τον Ντίλιαν, μια τέτοια κατάθεση θα μπορούσε να είχε αποσαφηνίσει τον ρόλο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των συστημάτων παρακολούθησης, οι οποίες –όπως υποστηρίζει– περιορίζονται στην πώληση τεχνολογίας και δεν εμπλέκονται σε επιχειρησιακές δραστηριότητες.

Ο Ντίλιαν προαναγγέλλει ότι κατά την εκδίκαση της έφεσης θα κληθούν όλοι οι σχετικοί μάρτυρες, με στόχο την πλήρη αθώωση εκείνου και των άλλων κατηγορουμένων.

Παράλληλα, στρέφει τα βέλη του κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, απορρίπτοντας τις δηλώσεις του περί ευθύνης των «τεσσάρων ιδιωτών» και υποστηρίζοντας ότι διατυπώθηκαν πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία στο εφετείο και χωρίς να έχουν παρουσιαστεί όλα τα πραγματικά στοιχεία και οι αποδείξεις.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός εκφράζει τη λύπη του για τη μη σύσταση κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής, ασκώντας εμμέσως κριτική στην επιλογή του Μαξίμου να μπλοκάρει τη σχετική διαδικασία. Όπως αναφέρει, θα ήταν πρόθυμος να συμμετάσχει σε μια τέτοια έρευνα, υποστηρίζοντας ότι μόνο μέσα από μια πλήρη και αξιόπιστη διερεύνηση θα μπορούσε να αποκαλυφθεί το σύνολο των πραγματικών περιστατικών.

Κλείνοντας, δηλώνει ότι θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο νομικό μέσο, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στις υπό διερεύνηση δραστηριότητες, επιμένοντας ότι η υπόθεση πρέπει να κριθεί αποκλειστικά βάσει αποδεικτικών στοιχείων και όχι πολιτικών αφηγημάτων.

Πάντως, ο ιδρυτής της Intellexa και πωλητής του Predator αποφεύγει να αναφερθεί σε μια σειρά από αποδεικτικά στοιχεία που προέκυψαν σε βάρος του ιδίου και των Sara Hamou, Γιάννη Λαβράνου και Φέλιξ Μπίτζιου στην ακροαματική διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο και εστιάζει στην υπερασπιστική του γραμμή.

Αναλυτικά η ερώτηση στον κ. Ντίλιαν και η απάντηση που έδωσε:

Η ερώτηση της «Εφ.Συν.»

«Τις τελευταίες εβδομάδες, η υπόθεση των παρακολουθήσεων επανήλθε στην επικαιρότητα μετά την απόφαση της κυβέρνησης να εμποδίσει τη σύσταση κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Λίγο πριν από αυτό, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάσισε να θέσει στο αρχείο πρόσθετες έρευνες σχετικά με την υπόθεση. Ποια είναι η απάντησή σας σε αυτές τις εξελίξεις;»

Η δήλωση-απάντηση του Ταλ Ντίλιαν

«Καθώς βγαίνουμε από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, μια ημέρα βαθιάς πνευματικής, πολιτιστικής και εθνικής σημασίας για τον ελληνικό λαό, κάνουμε την παρούσα δήλωση με βαθύ σεβασμό προς τις αξίες της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της θεσμικής ακεραιότητας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της Ελλάδας.

Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθήσαμε στενά τις σημαντικές κοινοβουλευτικές συζητήσεις σχετικά με την υπόθεση αυτή και τις επιπτώσεις της για την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας, ιδιαίτερα εν μέσω της δημόσιας συζήτησης για τις εκλογές, την ποιότητα της διακυβέρνησης και το κράτος δικαίου.

Χαιρετίζουμε τη σαφή αναγνώριση στο Κοινοβούλιο, η οποία επιβεβαιώθηκε από τον επικεφαλής της ΕΥΠ σε κατάθεσή του κεκλεισμένων των θυρών (με εξαίρεση ορισμένες ανεύθυνες διαρροές), ότι ουδέποτε υπήρξε κοινό επιχειρησιακό κέντρο μεταξύ των τεσσάρων ιδιωτών και της μυστικής υπηρεσίας.

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι αυτή η σημαντική κατάθεση, η οποία αποκλείει τη συμμετοχή μας σε οποιοδήποτε έγκλημα, δεν εξετάστηκε δεόντως από την Επιτροπή Ζήση, ούτε παρουσιάστηκε στο δικαστήριο πριν διατυπωθούν αντίθετοι ισχυρισμοί.

Μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο προηγούμενος διοικητής της ΕΥΠ δεν κλήθηκε να καταθέσει στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις της περασμένης εβδομάδας.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούσε να είχε καταστήσει σαφές πως οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο, για προφανείς λόγους, πωλούν μόνο τεχνολογία και ποτέ δεν τη λειτουργούν, ούτε συμμετέχουν σε επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι τέτοιες καταθέσεις θα είχαν αποτρέψει εξ αρχής την άσκηση διώξεων εναντίον μας.

Σκοπεύουμε να καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες κατά την εκδίκαση της έφεσης, ώστε να επιτύχουμε πλήρη αθώωση.

Ας είμαι σαφής: είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Η τεχνολογία μας χρησιμοποιείται καθημερινά για την υποστήριξη της ασφάλειας εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Πωλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης που αποδίδουν άμεση ευθύνη στους «τέσσερις ιδιώτες», πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και χωρίς να έχουν παρουσιαστεί όλα τα πραγματικά στοιχεία και οι αποδείξεις. Αυτό δεν συνιστά κράτος δικαίου. Στην Ελλάδα, ο υπουργός Δικαιοσύνης θα έπρεπε να γνωρίζει πως όταν κάποιος ασκεί έφεση για πλημμεληματικές κατηγορίες, η υπόθεση εξετάζεται από την αρχή και τεκμαίρεται αθώος μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.

Αυτό είναι κράτος δικαίου. Παρά τα πολιτικά αφηγήματα, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι συμμετείχαμε σε οποιοδήποτε έγκλημα.

Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή.

Συμμεριζόμαστε την έκκληση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τη σύσταση μιας τέτοιας επιτροπής, στο πλαίσιο της οποίας θα ήμασταν πρόθυμοι να αναζητήσουμε δικαιοσύνη, και τα αποδεικτικά στοιχεία θα δείξουν ότι δεν πράξαμε τίποτα μεμπτό.

Ο ελληνικός λαός, που εκπροσωπείται από διαφορετικά πολιτικά κόμματα, αξίζει μια αξιόπιστη διαδικασία που μπορεί να αποκαλύψει όλη την αλήθεια, όπως έχει ζητήσει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής αναφορικά με τη σημασία της θεσμικής διαφάνειας και της πολιτικής λογοδοσίας, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με την έμφαση που δίνει στην αποκατάσταση της δημόσιας εμπιστοσύνης και του κράτους δικαίου.

Αυτές οι φωνές ενισχύουν την επείγουσα ανάγκη για μια αξιόπιστη διαδικασία που θα μπορέσει να αποκαλύψει ολόκληρη την αλήθεια, επιτρέποντάς μας να επιτύχουμε πλήρη αθώωση.

Επιδιώκουμε μόνο την πλήρη και ισορροπημένη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και θα αξιοποιήσουμε κάθε κατάλληλο νομικό μέσο, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο ρόλος μας είναι σαφής: δεν χρειάζεται να αποδείξουμε ότι δεν τελέστηκαν αδικήματα -αυτό δεν το γνωρίζουμε- αλλά να καταδείξουμε ότι δεν είχαμε καμία απολύτως σχέση με οποιεσδήποτε φερόμενες δραστηριότητες.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι η υπόθεση αυτή πρέπει να κριθεί βάσει αποδείξεων και όχι πολιτικών αφηγημάτων και ότι το κράτος δικαίου πρέπει να προστατεύεται από την πολιτικοποίηση».