Ραγδαίες εξελίξεις στην Κουμουνδούρου- Υπαρξιακή η νέα κρίση- Απαρχή σημαντικών εξελίξεων η συνεδρίαση της ΚΕ το Σάββατο.

Από το παρασκήνιο στο προσκήνιο αναμένεται πλέον να περάσουν οι διεργασίες που συντελούνται στην Κουμουνδούρου μετά και την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης δυο βουλευτές από το χώρο του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο ακόμα και να παραιτηθούν την προσεχή Τρίτη, πριν δηλαδή την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου. Σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν την οριστική απόφασή τους μετά το Σάββατο.

Μετά το Σάββατο όμως αναμένεται να υπάρξουν οι ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως στην περίπτωση που η Κεντρική Επιτροπή αποφασίσει ότι το κόμμα δεν θα στηρίξει εκλογικά την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα. Η απόφαση τουλάχιστον έξι βουλευτών για ανεξαρτητοποίησή τους έχει ληφθεί, πλην όμως η ανακοίνωση του καθενός θα γίνει μετά το Σάββατο ώστε να μην φορτιστεί ακόμα περισσότερο το κλίμα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι ιδιαίτερα έκρυθμη και δεν αποκλείεται να υπάρξουν ακόμα και επεισόδια.

Μεταξύ των βουλευτών που θεωρείται πολύ πιθανόν να ανεξαρτητοποιηθούν είναι ο Γιώργος Καραμέρος, που δεν κρύβει ότι εξετάζει και το ενδεχόμενο της παραίτησης, ο Αλέξης Μεϊκόπουλος, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Βασίλης Κόκκαλης, ο Μίλτος Ζαμπάρας, πιθανόν ο Διονύσης Καλαματιανός αλλά και άλλοι.

Σε κάθε περίπτωση η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το περασμένο Σάββατο είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με τη νέα κρίση που έχει ξεσπάσει να είναι πλέον υπαρξιακή για το κόμμα.