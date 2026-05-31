Από τα 3,07 εκατ. ευρώ του 2020, τα λειτουργικά έξοδα της ΝΔ εκτοξεύθηκαν στα 18,37 εκατ. ευρώ το 2023 και παρέμειναν πάνω από τα 12 εκατ. ευρώ το 2024.

Η κυνική ομολογία της Άδωνη Γεωργιάδη ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας «δεν μπορεί να αποπληρωθούν ποτέ» επανέφερε στο προσκήνιο μια συζήτηση που ξεκινά τουλάχιστον από το 2015, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως υποψήφιος τότε για την προεδρία του κόμματος, ζητούσε «μία μεγάλη συγγνώμη στον ελληνικό λαό για μια ανεύθυνη πρακτική του παρελθόντος» αναφερόμενος στα δάνεια της ΝΔ.

Λίγους μήνες αργότερα, ως νέος πρόεδρος πλέον, παρουσίασε το σχέδιο οικονομικής εξυγίανσης με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Βάζουμε σε τάξη το σπίτι μας», δεσμευόμενος για εξορθολογισμό των οικονομικών του κόμματος.

Δέκα χρόνια μετά, όμως, η πραγματική εικόνα σε ό,τι αφορά στα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει καμία σχέση με εκείνη που είχε παρουσιαστεί τον Μάρτιο του 2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων, το κόμμα της Πειραιώς όχι μόνο δεν έχει απαλλαγεί από το βάρος του. Ο δανεισμός, αλλά οι υπέρογκες του συνεχίζουν να αυξάνονται. Μόνο οι οφειλές προς τις τράπεζες ανήλθαν το 2024 στα 530.998.610,28 ευρώ, έναντι 475.449.832,33 ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση των 55 εκατ. ευρώ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο. Αν μάλιστα προστεθούν οι προμηθευτές, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και λοιποί πιστοί, οι συνολικές συνεδριάσεις του κόμματος ανέρχονται σε 541.886.905,86 ευρώ.

Ωστόσο, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη χρέη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι και τα λειτουργικά έξοδα της Νέας Δημοκρατίας ακολούθησαν ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, παρά τις εξαγγελίες για την οικονομική εξυγίανση που αποδείχθηκαν ότι είχαν αποκλειστικά και μόνο προεκλογικό χαρακτήρα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 3,07 εκατ. ευρώ του 2020, τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 10,4 εκατ. ευρώ το 2022, εκτινάχθηκαν στα 18,37 εκατ. ευρώ το 2023 και διαμορφώθηκαν στα 12,09 εκατ. ευρώ το 2024. Συνολικά, την περίοδο 2016-2024, οι λειτουργικές δαπάνες της Νέας Δημοκρατίας ανήλθαν σε 69,8 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι τόκοι και τα τραπεζικά έξοδα.

Με άλλα λόγια, η συζήτηση για τα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας δεν εξετάζεται στο ερώτημα αν και πότε θα αποπληρωθούν τα δάνειά της. Αφορά και το πόσο επιβεβαιώθηκαν στην πράξη οι δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για οικονομική εξυγίανση, περιορισμό δαπανών και νοικοκύρημα των οικονομικών του κόμματος που είχαν τεθεί ως κεντρικός στόχος της ηγεσίας Μητσοτάκη το 2016.

Τα 69,8 εκατ. ευρώ της εννιαετίας

Τα αναλυτικά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων δείχνουν ότι τα λειτουργικά έξοδα της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο 2016-2024 ανήλθαν συνολικά σε 69,8 εκατ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι τόκοι και τα τραπεζικά έξοδα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι μόνο την τελευταία τριετία, από το 2022 έως το 2024, οι λειτουργικές δαπάνες έφτασαν τα 40,9 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το 58,5% του συνόλου των λειτουργικών εξόδων ολόκληρης της εννιαετίας, γεγονός που σημαίνει ότι σχεδόν έξι στα δέκα ευρώ που δαπανήθηκαν από το κόμμα από το 2016 μέχρι σήμερα μόλις τα τρία τελευταία χρόνια.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το 2020, χρονιά κατά την οποία τα λειτουργικά έξοδα είχαν περιοριστεί στα 3,07 εκατ. ευρώ, καταγράφεται η χαμηλότερη επίδοση της περιόδου. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το αντίστοιχο ποσό είχε διαμορφωθεί στα 12,09 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 294%.

Το 2023 αποτελεί τη χρονιά με τις υψηλότερες δαπάνες της περιόδου, καθώς τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα 18,37 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται ασφαλώς και με τις διπλές εθνικές εκλογές. Ωστόσο, ακόμη και το 2024, χωρίς αντίστοιχη εκλογική δραστηριότητα, οι δαπάνες παρέμειναν σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, ξεπερνώντας τα 12 εκατ. ευρώ.

Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται και σε επιμέρους κατηγορίες εξόδων. Οι αμοιβές τρίτων, για παράδειγμα, από μόλις 21.464 ευρώ το 2016 εκτινάχθηκαν στα 2,77 εκατ. ευρώ. ευρώ το 2022, ενώ το 2024 παρέμεναν άνω του 1,23 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι δαπάνες επιμόρφωσης από 238.882 ευρώ το 2016 έφτασαν τα 2,49 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση που ξεπερνά το 940%.

Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες προσωπικού από 859.818 ευρώ το 2019 αυξήθηκαν στα 2,99 εκατ. ευρώ. ευρώ το 2023 και διαμορφώθηκαν στα 2,75 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα στοιχεία αυτά δεν αναιρούν το γεγονός ότι οι εκλογικές αναμετρήσεις επηρεάζουν αναπόφευκτα τα οικονομικά ενός κόμματος. Ωστόσο, φαίνεται ότι η συζήτηση για την οικονομική πορεία της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στο ύψος των τραπεζικών δανείων, αλλά αφορά τη διαχείριση των οικονομικών της, δέκα χρόνια μετά τις εξαγγελίες περί «τάξης στο σπίτι» και οικονομική εξυγίανσης.

Αναλυτικά τα λειτουργικά έξοδα της ΝΔ ανά χρόνο από το 2016 μέχρι το 2024:

2016

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού: 3.168.371,05 ευρώ

Αμοιβές Τρίτων: 21.464,20 ευρώ

Δαπάνες Επιμόρφωσης: 238.882,40 ευρώ

Διάφορα Έξοδα: 2.593.706,53 ευρώ

Αποσβέσεις: 77.652,72 ευρώ

Εκλογικές Δαπάνες: 0,00 ευρώ

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων: 6.100.076,90 ευρώ

2017

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού: 1.793.051,96 ευρώ

Αμοιβές Τρίτων: 116.816,14 ευρώ

Δαπάνες Επιμόρφωσης: 353.369,23 ευρώ

Διάφορα Έξοδα: 1.953.994,49 ευρώ

Αποσβέσεις: 7.931,37 ευρώ

Εκλογικές Δαπάνες: 0,00 ευρώ

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων: 4.225.163,19 ευρώ

2018

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού: 1.540.606,14 ευρώ

Αμοιβές Τρίτων: 98.974,10 ευρώ

Δαπάνες Επιμόρφωσης: 444.517,94 ευρώ

Διάφορα Έξοδα: 1.475.457,80 ευρώ

Αποσβέσεις: 13.124,68 ευρώ

Εκλογικές Δαπάνες: 0,00 ευρώ

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων: 3.572.680,66 ευρώ

2019

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού: 859.818,37 ευρώ

Αμοιβές Τρίτων: 41.974,53 ευρώ

Δαπάνες Επιμόρφωσης: 1.326.059,09 ευρώ

Διάφορα Έξοδα: 2.360.284,70 ευρώ

Αποσβέσεις: 20.882,73 ευρώ

Εκλογικές Δαπάνες: 2.928.080,33 ευρώ

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων: 7.537.099,75 ευρώ

2020

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: 672.997,14 ευρώ

Δαπάνες Επιμόρφωσης: 1.508.303,32 ευρώ

Αμοιβές και έξοδα τρίτων: 44.297,56 ευρώ

Δαπάνες Ηλεκτρισμού: 41.971,46 ευρώ

Δαπάνες ύδρευσης: 3.319,00 ευρώ

Τηλεπικοινωνίες: 42.833,36 ευρώ

Ενοίκια: 125.873,49 ευρώ

Μετακινήσεις στελεχών: 126.054,52 ευρώ

Διάφορα έξοδα: 470.754,78 ευρώ

Αποσβέσεις: 38.150,24 ευρώ

Εκλογικές δαπάνες: 0,00 ευρώ

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων: 3.074.554,87 ευρώ

2021

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού: 1.180.099,75 ευρώ

Αμοιβές Τρίτων: 145.673,00 ευρώ

Δαπάνες Επιμόρφωσης: 1.587.217,78 ευρώ

Διάφορα Έξοδα: 1.464.616,31 ευρώ

Αποσβέσεις: 56.442,39 ευρώ

Εκλογικές Δαπάνες: 0,00 ευρώ

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων: 4.434.049,23 ευρώ

2022

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού: 2.131.561,51 ευρώ

Αμοιβές Τρίτων: 2.770.434,17 ευρώ

Δαπάνες Επιμόρφωσης: 1.886.610,48 ευρώ

Διάφορα Έξοδα: 3.547.826,15 ευρώ

Αποσβέσεις: 68.207,58 ευρώ

Εκλογικές Δαπάνες: 0,00 ευρώ

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων: 10.404.639,89 ευρώ

2023

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού: 2.989.593,38 ευρώ

Αμοιβές Τρίτων: 2.698.117,01 ευρώ

Δαπάνες Επιμόρφωσης: 1.894.472,21 ευρώ

Διάφορα Έξοδα: 3.249.714,55 ευρώ

Αποσβέσεις: 85.758,21 ευρώ

Εκλογικές Δαπάνες: 6.221.568,48 ευρώ

Φόροι και τέλη εκλογικών δαπανών: 1.229.997,61 ευρώ

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης: 3.000,00 ευρώ

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων: 18.372.221,45 ευρώ

2024

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού: 2.749.972,02 ευρώ

Αμοιβές Τρίτων: 1.231.385,98 ευρώ

Δαπάνες Επιμόρφωσης: 2.488.342,34 ευρώ

Διάφορα Έξοδα: 2.307.879,19 ευρώ

Αποσβέσεις: 74.404,84 ευρώ

Εκλογικές Δαπάνες: 2.726.440,99 ευρώ

Φόροι και τέλη εκλογικών δαπανών: 512.396,70 ευρώ

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης: 0,00 ευρώ

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων: 12.090.822 , 06 ευρώ