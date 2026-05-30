Η βεβαιότητα του Μαξίμου για ποσοστό 28-30% της Ν.Δ. στην α΄ κάλπη να βρίσκεται μετέωρη -Μετέωρη μοιάζει και η βεβαιότητα αρκετών κυβερνητικών ότι η Ν.Δ. δεν θα πέσει κάτω από το 25%- Τα χαμηλά ποσοστά της ΝΔ αποδυναμώνουν το δίλημμα περί ακυβερνησίας.

Σε αχαρτογράφητα νερά μπαίνει το πολιτικό σύστημα. Με τη βεβαιότητα του Μαξίμου για ποσοστό 28-30% της Ν.Δ. στην α΄ κάλπη να βρίσκεται μετέωρη. Όπως μετέωρη μοιάζει και η βεβαιότητα αρκετών κυβερνητικών ότι η Ν.Δ. δεν θα πέσει κάτω από το 25%. Και την πρώτη δημοσιότητα της Alco για το Flash.gr που μέτρησε επίσημα τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού να δείχνουν πλήρη ανατροπή του σκηνικού.

Πρώτη η Ν.Δ αλλά με καθηλωμένα ποσοστά

Η Ν.Δ. διατηρεί μεν την πρωτιά στην πρόθεση ψήφου με 23,5% , αλλά με το χειρότερο ποσοστό που είχε από το 2019 και μετά. Με την αναγωγή να ανεβάζει το τελικό ποσοστό στο 27-28%. Χωρίς ούτε και αυτό το ποσοστό να θεωρείται βέβαιον. Διότι κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει πως θα κατανεμηθεί τώρα το ποσοστό των αναποφάσιστων που παραμένει υψηλό και αγγίζει το 17,3%.

«Κλειδί» οι αναποφάσιστοι

Στις εκλογές του 2023, η Ν.Δ. είχε πάρει τη μερίδα του λέοντος από τους αναποφάσιστους, δηλαδή, το 45%.

Θα συμβεί τώρα το ίδιο; Κανείς δεν ξέρει. Οι πιθανότητες λένε πως μπορεί και όχι καθώς πάνω από ένα εκατομμύριο ψηφοφόροι της Ν.Δ είναι εδώ και έναν χρόνο αποστασιωποιημένοι.

Και ενώ στο μεταξύ υπάρχουν τουλάχιστον δύο νέα κόμματα – του Αλ. Τσίπρα και της Μ. Καρυστιανού - που σε ποσοστό 23% και 27% προκαλεί μια κάποια ..ελπίδα.

Το κόμμα Καρυστιανού κόβει και από τη Ν.Δ.

Με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού να συγκινείται σε ποσοστό 10% και ψηφοφόρους της Ν.Δ. Πρόκειται για εκείνους τους ψηφοφόρους της Ν.Δ. που έχουν «στραβώσει» κυρίως από μία σειρά σκανδάλων που χρεώνουν στην κυβέρνηση (ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές) αλλά και από λάθος χειρισμούς σε σοβαρές υποθέσεις όπως η Τέμπη. Και με τα δίχτυα του κόμματος «ΕΛΠΙΔΑ» -που έρχεται με βασική ένδειξη την κάθαρση -να απλώνει δίχτυα και στο πατριωτικό κέντρο και στην πατριωτική δεξιά. Ο Γεγονός που αποδεικνύεται από τη διείσδυση που έχει σε καθαρά δεξιά κόμματα όπως η Ελληνική Λύση (14%) και η Νίκη (17%).

Σε ρόλο «καταλύτη» ένα κόμμα υπό τον Σαμαρά

Και με μεγάλο «απών» από την εκλογική εξίσωση – σε ότι αφορά τα τελικά ποσοστά της Ν.Δ. - το κόμμα Σαμαρά. Που δυνητικά μπορεί να στερήσει εκείνες τις πολύτιμες μονάδες από τη Ν.Δ. ώστε να κρατηθεί πάνω από το 25% ή να καταγράψει ένα αξιοπρεπές ποσοστό κοντά στο 30%.

Η υποτίμηση -εκ μέρους του Μαξίμου- για το μέγεθος των δυσαρεστημένων κεντροδεξιών ψηφοφόρων που μπορεί να εγκαταλείψουν γίνεται όλο και πιο φανερή όσο αποκρυσταλλώνεται το νέο εκλογικό σκηνικό. Με τη λογική του Μαξίμου ότι θα παρασυρθούν από την απειλή της μη κυβερνησιμότητας της χώρας να μην επιβεβαιώνονται επί του παρόντος.

Τα χαμηλά ποσοστά της Ν.Δ. αποδυναμώνουν το δίλημμα περί ακυβερνησίας

Διότι τα χαμηλά ποσοστά της Ν.Δ. δεν μπορεί – τουλάχιστον τώρα- να προκαλέσουν δυναμική συσπείρωση. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι η ζημία από τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών που υπέστη η Ν.Δ. στις ευρωεκλογές μαζί με τον αρνητικό απόηχο από τους χειρισμούς στην Τέμπη δεν μπόρεσε έναν χρόνο τώρα να ισοφαριστεί. ..Με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέματα αλλαζονείας διαφθοράς αλλά και την επανεμφάνιση του σκανδάλου των υποκλοπών μαζί με την αδυναμία στήριξης της μικρομεσαίας τάξης και αντιμετώπιση της ακρίβειας που εξακολουθούν να κρατούν καθηλωμένη τη Ν.Δ. στο 27-28%.

Παρά τις όποιες προσπάθειες ανάκαμψης της Ν.Δ. με τονωτικές ενέσεις στα εθνικά θέματα ή με επιμέρους πακέτα παροχών με κορωνίδα την πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση Πιερρακάκη.

Και φυσικά με κουτσουρεμένη την αντιπολίτευση.

Οι δεξαμενές από το κέντρο έχουν πιάσει «ταβάνι»

Γεγονός είναι ότι η Ν.Δ. έχει πλέον πολύ λιγότερες πιθανότητες να αντλήσει νέους ψηφοφόρους από το κέντρο και πολύ περισσότερες να χάσει κάποιους από αυτούς με την έλευση των νέων κομμάτων.

Διότι τις εκσυγχρονικές δεξαμενές του ΠΑΣΟΚ σχεδόν τις έχει εξαντλήσει προ πολλού. Όπως έχει εξαντλήσει και τις δεξαμενές από τα δεξιά. Από την εποχή που συγκροτήθηκε το «αντισύριζα» μέτωπο με την σύμπλευση εκσυγχρονιστών Νεοδημοκρατών και δεξιών.

Ρυθμιστικός παράγοντας η στάση των δυσαρεστημένων Νεοδημοκρατών

Τώρα από την εξίσωση πρέπει να αφαιρέσει κανείς ικανό μέρος των Νεοδημοκρατών πολλοί από τους οποίους αισθάνονται πλέον ξένοι μέσα στο ίδιο τους το κόμμα. Και επειδή το χέρι τους δύσκολα θα πάει να ψηφίσει άλλο ετερόκλητο κόμμα ή θα καθίσει στο σπίτι τους ζημιώνοντας το πρώτο κόμμα ή θα ψηφίσει με ένα κόμμα που προέρχεται από τα σπλάχνα της Ν.Δ όπως της Αντώνη Σαμαρά ή του Κ. Βελόπουλου που είναι ακραιφνώς δεξιά.

Και για όσους μπορούν να παραξενεύονται από αυτήν την ανάλυση αρκεί να θυμίσουμε έναν τυχαίο αλλά πολύ χαρακτηριστικό διάλογο ανάμεσα στον Γ. Φλωρίδη και τον Άδ. Γεωργιάδη -που δίνουν το επικοινωνιακό τέμπο στη σημερινή κυβέρνηση- στο τέλος ενός υπουργικού συμβουλίου. «Ξέρεις τι μας ενώνει;» ρώτησε ο υπουργός τον έτερο γνωρίζοντας ότι προέρχονται ο ένας από το ΠΑΣΟΚ και ο άλλος από τον ΛΑΟΣ. «Τι;» ρώτησε ο δεύτερος υπουργός. «Ότι δεν είμαστε Νεοδημοκράτες» του απάντησε