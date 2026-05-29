Η κόντρα ΠΑΣΟΚ - Real Polls καλά κρατεί.

Την απάντησή του στο εξώδικο της Real Polls έδωσε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, στο οποίο η δημοσκοπική εταιρεία του ζήτησε δήλωση μετάνοιας.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Real Polls, στα οποία η ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα προσπερνά το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου, προκάλεσαν τριγμούς ανάμεσα στη Χαριλάου Τρικούπη και την δημοσκοπική εταιρεία, με την δεύτερη να προσφέυγει στη δικαιοσύνη.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής, με ανάρτησή του στο Facebook, τόνισε χαρακτηριστικά: «Εγώ στην πολιτική δεν μπήκα ούτε για να γίνω πλούσιος, ούτε για να αποκτήσω πλούσιους φίλους και υποστηρικτές, ούτε για να ελέγξω τους αρμούς της εξουσίας. Στην πολιτική μπήκα για να λέω την αλήθεια, με κάθε κόστος και με κάθε πιθανή συνέπεια. Γιατί την αλήθεια τη χρωστάω στην επιστημονική μου ιδιότητα και, πάνω απ’ όλα, στους ανθρώπους που με ακούν, με στηρίζουν και με αγαπούν. Αυτά από εμένα, τα λέμε».

Η Real Polls με τη σειρά της τονίζει ότι δηλώσεις και αναφορές, που συνιστούν προσπάθεια απαξίωσης της εταιρείας και, ευρύτερα, του ίδιου του θεσμού της έρευνας κοινής γνώμης δεν συνιστούν κριτική.