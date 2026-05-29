Μια στρατηγική διεθνής συνεργασία για το μέλλον της ογκολογικής φροντίδας.

Με επίκεντρο το μέλλον της ογκολογικής φροντίδας και τη διεθνή επιστημονική συνεργασία, πραγματοποιήθηκε στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης το 1ο κοινό Ογκολογικό Συμπόσιο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και του Imperial College Healthcare NHS Trust, με τίτλο “Leading the Future of Oncology: Integrated Care, Empowered Teams, Better Outcomes”.

Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Το Ογκολογικό Συμπόσιο σηματοδότησε ένα ουσιαστικό βήμα στην περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών με ουσιαστικό αποτύπωμα, μεταφέροντάς την από το επίπεδο της θεσμικής συμφωνίας στο πεδίο της επιστημονικής ανταλλαγής και της κλινικής πράξης. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ο πρώτος νοσοκομειακός Όμιλος στην Ευρώπη που εντάσσεται στο Διεθνές Δίκτυο Συνεργαζόμενων Νοσοκομείων του Imperial College Healthcare NHS Trust, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην κλινική αριστεία, την καινοτομία και τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Alun Davies, Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Επίτιμος Σύμβουλος και Κλινικός Διευθυντής του Imperial College Healthcare Trust

Με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων, ακαδημαϊκών και στελεχών από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών και το Imperial College Healthcare NHS Trust, το Συμπόσιο ανέδειξε κρίσιμα πεδία της σύγχρονης ογκολογίας, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της φροντίδας των ογκολογικών ασθενών. Τη θεσμική σημασία της διοργάνωσης υπογράμμισε, με τον χαιρετισμό της, η Επίτιμη Πρόξενος της Μεγάλης Βρετανίας στη Θεσσαλονίκη, κα. Μαρία Τσακαλή, ενώ η παρουσία κορυφαίων επιστημόνων από την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο ανέδειξε τη διεθνή εμβέλεια και τη στρατηγική αξία αυτής της συνεργασίας.

Ακαδημαϊκοί και στελέχη του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και του Imperial College Healthcare NHS Trust

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, κατά τον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στη δημιουργική ώσμωση των δύο οργανισμών, μέσα από την οποία αναπτύσσονται νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και βέλτιστες πρακτικές προς όφελος των ασθενών. Μεταξύ άλλων, τόνισε: «Το 1ο Ογκολογικό Συμπόσιο, που πραγματοποιείται στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, αποτελεί την έμπρακτη έκφραση της συνεργασίας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με το Imperial College Healthcare NHS Trust. Πρόκειται για μια συνεργασία που αποκτά πλέον ουσιαστικό περιεχόμενο και πρακτική εφαρμογή, ανοίγοντας νέους δρόμους επιστημονικής σύμπραξης, ερευνητικού διαλόγου και καινοτομίας προς όφελος των ασθενών».

Ο Δρ. Β. Αποστολόπουλος υπογράμμισε ακόμη ότι το Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη αποτελεί μία σημαντική επένδυση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και μία ουσιαστική πλατφόρμα αριστείας για τη Βόρεια Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, σημειώνοντας: «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι το Imperial College Healthcare NHS Trust επέλεξε τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών και, ειδικότερα, το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης και το Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο, για την πρώτη και μοναδική έως σήμερα συνεργασία του στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Η επιλογή αυτή αποτελεί ισχυρή αναγνώριση του επιπέδου των υπηρεσιών, της επιστημονικής επάρκειας και της στρατηγικής δυναμικής του Ομίλου μας».

Από την πλευρά του, ο Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Επίτιμος Σύμβουλος και Κλινικός Διευθυντής του Imperial College Healthcare Trust, Alun Davies, υπογράμμισε πως: «Το Ογκολογικό Συμπόσιο σχεδιάστηκε με επίκεντρο δύο βασικούς άξονες: αφενός τη βέλτιστη ογκολογική διαχείριση και τη φροντίδα των ασθενών, αφετέρου την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας σε πολλαπλά επίπεδα, όπως η δυνατότητα συμμετοχής ασθενών σε κλινικές μελέτες που διεξάγονται από καθέναν εκ των δύο οργανισμών».