Η φιλόλογος Πέννυ Γρίβα συμβουλεύει τους γονείς πώς μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά που δίνουν Πανελλήνιες και η ψυχοσύνθεσή τους είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητη.

Καθώς οι Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν, το ενδιαφέρον δεν στρέφεται μόνο στην εξεταστική διαδικασία αλλά και στην ψυχολογική κατάσταση των υποψηφίων. Η περίοδος αυτή αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά στάδια της σχολικής ζωής, καθώς συνδυάζει υψηλές προσδοκίες, πίεση χρόνου και έντονο άγχος επίδοσης. Οι υποψήφιοι καλούνται να διαχειριστούν όχι μόνο τις γνώσεις τους, αλλά και τα συναισθήματά τους. Το άγχος των εξετάσεων είναι φυσιολογικό, όμως όταν δεν ελέγχεται μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωση, τη μνήμη και την απόδοση στο γραπτό. Για τον λόγο αυτό, η σωστή διαχείριση της πίεσης είναι εξίσου σημαντική με την ίδια τη μελέτη.

Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση στις Πανελλήνιες 2026

Η απόδοση ενός μαθητή στις Πανελλήνιες δεν εξαρτάται μόνο από το διάβασμα. Παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες, όπως:

η ποιότητα του ύπνου,

η καθημερινή ρουτίνα,

η διατροφή,

το υποστηρικτικό περιβάλλον,

η αυτοπεποίθηση.

Ακόμη και μικρές αλλαγές σε αυτούς τους τομείς μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Με σωστή προετοιμασία, ψυχραιμία και υποστήριξη από το περιβάλλον τους, οι μαθητές μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή τη δοκιμασία με μεγαλύτερη σιγουριά και λιγότερη πίεση.

Τρόποι για να στηρίξουν ψυχοσυναισθηματικά οι γονείς τους υποψηφίους των Πανελληνίων 2026

Πέρα από τις λεκτικές διατυπώσεις, ιδιαίτερη σημασία έχει και η συνολική ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι. Η ένταση, η υπερβολική ενασχόληση με το διάβασμα ή η συνεχής υπενθύμιση της «κρίσιμης σημασίας» των εξετάσεων συχνά ενισχύουν το άγχος αντί να το μειώνουν. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο μαθητής χρειάζεται ένα περιβάλλον σταθερότητας, όπου η καθημερινότητα δεν αλλάζει ριζικά λόγω των εξετάσεων. Η υπερπροστασία ή, αντίθετα, η αδιαφορία, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογική του ισορροπία. Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης δεν προκύπτει μόνο από τις συμβουλές, αλλά κυρίως από τη στάση των γονέων. Η ψυχραιμία των ενηλίκων λειτουργεί μεταδοτικά, βοηθώντας τον μαθητή να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά το δικό του άγχος. Παράλληλα, η αποδοχή ότι οι Πανελλήνιες αποτελούν μια σημαντική, αλλά όχι καθοριστική για όλη τη ζωή δοκιμασία, συμβάλλει στη μείωση της πίεσης και στην πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση της διαδικασίας.

Μικρές καθημερινές κινήσεις που κάνουν διαφορά

Απλές πρακτικές μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά το κλίμα στο σπίτι:

αποφυγή εντάσεων και συγκρούσεων,

ενθάρρυνση χωρίς υπερβολικές απαιτήσεις,

σεβασμός στον προσωπικό χρόνο του μαθητή.

Στόχος δεν είναι η «τέλεια προετοιμασία», αλλά η ισορροπημένη ψυχολογική κατάσταση του μαθητή. Όταν μειώνεται η πίεση και ενισχύεται η εμπιστοσύνη, αυξάνονται και οι πιθανότητες καλύτερης απόδοσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι Πανελλήνιες μπορούν να αντιμετωπιστούν όχι ως πηγή φόβου, αλλά ως μια απαιτητική αλλά διαχειρίσιμη εκπαιδευτική εμπειρία.

Όπως τονίζει μέσω του Dnews η Πέννυ Γρίβα Φιλόλογος – Συγγραφέας εκ. Upbility ο λόγος των γονέων, ακόμη και όταν εκφράζεται με καλή πρόθεση, μπορεί να λειτουργήσει είτε υποστηρικτικά είτε επιβαρυντικά. Σε συνθήκες αυξημένου άγχους, οι λέξεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα και επηρεάζουν ουσιαστικά τη συναισθηματική κατάσταση του μαθητή. Ο μαθητής που προετοιμάζεται για τις εξετάσεις βρίσκεται ήδη υπό πίεση. Ο τρόπος επικοινωνίας των γονέων μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση ή να επιτείνει το άγχος και την ανασφάλεια Συχνά, δεν είναι το περιεχόμενο των λόγων, αλλά ο τρόπος διατύπωσής τους που καθορίζει την επίδρασή τους.

Φράσεις που καλό είναι να αποφεύγονται

«Διάβασε περισσότερο»

Η φράση αυτή υπονοεί ότι η προσπάθεια του μαθητή δεν επαρκεί.Μπορεί να προκαλέσει: ενοχή, απογοήτευση, αίσθημα ανεπάρκειας.

«Αν δεν περάσεις, τι θα κάνεις;»

Η έμφαση σε ένα αρνητικό ενδεχόμενο ενισχύει τον φόβο της αποτυχίας. Ο μαθητής μετατοπίζει την προσοχή του: από τη μαθησιακή διαδικασία στο άγχος του αποτελέσματος

«Κοίτα τι κάνει ο/η…»

Οι συγκρίσεις λειτουργούν αποθαρρυντικά. Συχνά οδηγούν σε: ανταγωνισμό, αύξηση άγχους, μείωση αυτοεκτίμησης.

«Εγώ στη θέση σου θα…»

Η φράση αυτή υπονομεύει την αυτονομία του μαθητή.Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται ότι κάθε μαθητής έχει διαφορετικό ρυθμό μάθησης και ακολουθεί τη δική του πορεία

«Δεν είναι τίποτα, χαλάρωσε»

Παρότι εκφέρεται με πρόθεση καθησυχασμού, μπορεί να υποτιμήσει το βίωμα του μαθητή.Ο μαθητής ενδέχεται να αισθανθεί: ότι το άγχος του δεν αναγνωρίζεται

Οι γονείς μπορούν να υιοθετήσουν πιο υποστηρικτικές διατυπώσεις, όπως «Βλέπω ότι προσπαθείς», «Είμαι εδώ αν χρειαστείς κάτι», «Πώς μπορώ να σε βοηθήσω;». Η ενσυναίσθηση και η διακριτική υποστήριξη ενισχύουν ουσιαστικά την αυτοπεποίθηση του μαθητή. Η συνειδητή, προσεκτική και υποστηρικτική επικοινωνία δεν αποτελεί απλώς μορφή βοήθειας αλλά καθοριστικός παράγοντας για την ψυχική ισορροπία και την επιτυχία του μαθητή.

(Η Πέννυ Γρίβα είναι καθηγήτρια φιλόλογος, Professional IB Tutor και συγγραφέας με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία και την προετοιμασία μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και το πρόγραμμα IB. Εξειδικεύεται στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, στο IB Greek A, στα Αρχαία Ελληνικά, στα Λατινικά και στην Ιστορία, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται ως δημιουργός εκπαιδευτικού υλικού, με στόχο τη συστηματική, ουσιαστική και υψηλού επιπέδου προετοιμασία των μαθητών.)