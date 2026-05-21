Ιδιαίτερα σημαντική για τη συνολική βαθμολογία είναι η συνοχή και η συνεκτικότητα του γραπτού - Οι συμβουλές επιτυχίας για το μάθημα της Έκθεσης.

Η Έκθεση αποτελεί το μάθημα που ανοίγει την «αυλαία» των Πανελληνίων 2026 με τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να καλούνται μέσα από το γραπτό τους να αποδείξουν την ικανότητά τους να σκέφτονται, να οργανώνουν το λόγο και να επιχειρηματολογούν. Πρόκειται αναμφίβολα για ένα από τα πιο απαιτητικά και καθοριστικά μαθήματα καθώς δεν απαιτεί απλώς αποστήθιση, αλλά ουσιαστική κατανόηση, κρίση και σωστή οργάνωση του λόγου. Για να πετύχει ένας μαθητής υψηλή επίδοση, χρειάζεται στρατηγική, ακρίβεια και εξάσκηση στη μεθοδολογία τονίζει στο Dnews ο Αποστόλης Ζυμβραγάκης, Φιλόλογος M.Ed., Συγγραφέας.

Η περίληψη: Ακρίβεια και όχι αντιγραφή

Η περίληψη είναι το πρώτο σημείο αξιολόγησης και συχνά καθορίζει την αρχική εικόνα του γραπτού. Ο μαθητής οφείλει να εντοπίζει τις βασικές ιδέες του κειμένου και όχι λεπτομέρειες, να αποδίδει συνοπτικά τις πληροφορίες αυτές, να αποφεύγει την αυτούσια αντιγραφή φράσεων, να χρησιμοποιεί ουδέτερο και τυπικό ύφος, με γ’ ρηματικό πρόσωπο, να εκφράζει και τη νοηματική σχέση των ιδεών (όχι να τις παραθέτει απλώς σε μια χρονολογική σειρά) Το πιο συχνό λάθος είναι η απλή «συρραφή» προτάσεων χωρίς συνοχή και συνεκτικότητα.

Κατανόηση κειμένου: Σκέψη και όχι μηχανική απάντηση

Στις ερωτήσεις θεωρίας (Θέμα Β), η απάντηση πρέπει να είναι κειμενοκεντρική. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος δεν αρκεί να ονομάζει π.χ. «παράδειγμα» ή «αιτιολόγηση» ή «επίκληση στη λογική»

πρέπει να εξηγεί τι πετυχαίνει ο συγγραφέας με αυτή την επιλογή στο συγκεκριμένο κείμενο. Το «κλειδί» είνα πάντα να συνδέει τη θεωρία με το νόημα του κειμένου και να μην απαντά με απλή παράθεση θεωρίας.

Συνοχή – συνεκτικότητα: Το «κρυφό» κριτήριο βαθμού

Ένα γραπτό δε βαθμολογείται μόνο για το περιεχόμενο, αλλά και για τη δομή. Η συνοχή επιτυγχάνεται με διαρθρωτικές λέξεις (ωστόσο, επομένως κ.ά.) και σωστή σύνδεση νοημάτων. Αν το κείμενο «δε ρέει», χάνεις μονάδες ακόμα κι αν έχεις σωστές ιδέες.

Πρόθεση συντάκτη και τρόποι οργάνωσης παραγράφου

Τα κείμενα στα οποία εξεταζόμαστε έχουν πολύ σαφή οργάνωση του λόγου. Πρόθεση των συντακτών χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους τρόπους ανάπτυξης παραγράφου είναι:

Παραδείγματα → να καταστήσουν το περιεχόμενο πιο σαφές και κατανοητό, διευκολύνοντας την πρόσληψη του μηνύματος, αλλά και να αποδείξουν την ορθότητα του ισχυρισμούς, αφού τα παραδείγματα λειτουργούν ως τεκμήρια.

Αιτιολόγηση → να πείσουν λογικά, παρουσιάζοντας επιχειρήματα που τεκμηριώνουν τη θέση τους.

Ορισμός → να οριοθετήσουν με ακρίβεια μια έννοιας, ώστε να την κατανοήσουν οι αναγνώστες.

Αίτιο-αποτέλεσμα → να αναδείξουν τις αιτιακές σχέσεις μεταξύ εννοιών, ενισχύοντας τη λογική συνοχή του λόγου και αποδεικνύοντας την ορθότητα του ισχυρισμού τους, μέσω επιχειρήματος.

Σύγκριση - αντίθεση → να αναδείξουν ομοιότητες και διαφορές, φωτίζοντας πιο ολοκληρωμένα το θέμα.

Διαίρεση → να παρουσιάσουν ολόπλευρα τις επιμέρους πτυχές μιας έννοιας.

Αναλογία → να συνδέσουν μια άγνωστη έννοια με μια γνωστή, ώστε να βοηθήσουν τους αναγνώστες στην κατανόηση.

Πρόθεση συντάκτη και πειθώ

Τα κείμενα στα οποία εξεταζόμαστε βασίζονται στην πειθώ. Πρόθεση των συντακτών χρησιμοποιώντας τους τρόπους πειθούς είναι:

Επίκληση στη λογική → να πείσουν, αποδεικνύοντας την ορθότητα του ισχυρισμού τους.

Επίκληση στο συναίσθημα → να πείσουν, ευαισθητοποιώντας τους αναγνώστες.

Επίκληση στο ήθος → να πείσουν, ενισχύοντας την αξιοπιστία και το κύρος του κειμένου τους.

Λογοτεχνικό κείμενο (ΘΕΜΑ Γ): Eρμηνεία, όχι περίληψη

Στο Θέμα Γ το ζητούμενο δεν είναι μια απλή περιγραφή του περιεχομένου του λογοτεχνικού κειμένου, αλλά μια ουσιαστική και τεκμηριωμένη ερμηνευτική προσέγγιση. Ο μαθητής καλείται να αναλύσει το νόημα του κειμένου με τρόπο οργανωμένο και στοχαστικό, δείχνοντας ότι έχει κατανοήσει σε βάθος τόσο το περιεχόμενο όσο και τον τρόπο με τον οποίο αυτό αποδίδεται από τον συγγραφέα. Δεν αρκεί να διατυπώνει κανείς μια προσωπική άποψη ή μια γενική ιδέα για το κείμενο, αλλά πρέπει να τη στηρίζει σε συγκεκριμένα στοιχεία του λόγου. Τέτοιοι δείκτες μπορεί να είναι οι μεταφορές, οι παρομοιώσεις, οι εικόνες, η επιλογή ρηματικών προσώπων, ο αφηγηματικός τρόπος, ο τόνος του κειμένου ή ακόμα και η χρήση συγκεκριμένου λεξιλογίου. Αυτά τα στοιχεία λειτουργούν ως «αποδείξεις» που τεκμηριώνουν την ερμηνεία και δείχνουν ότι αυτή δεν είναι αυθαίρετη, αλλά προκύπτει μέσα από το ίδιο το κείμενο. Στη συνέχεια, ιδιαίτερα σημαντικό είναι να εξηγείται ο ρόλος αυτών των κειμενικών δεικτών. Ο μαθητής πρέπει να δείχνει πώς και γιατί συμβάλλουν στη διαμόρφωση του νοήματος. Για παράδειγμα, μια μεταφορά μπορεί να εντείνει τη συναισθηματική φόρτιση, ένα α΄ ενικό πρόσωπο μπορεί να δημιουργεί αμεσότητα και βιωματικότητα, ενώ μια έντονη εικόνα μπορεί να κάνει πιο παραστατική μια κατάσταση ή ένα συναίσθημα. Με αυτόν τον τρόπο, η ανάλυση αποκτά βάθος και δεν περιορίζεται σε επιφανειακή περιγραφή. Το Θέμα Γ ολοκληρώνεται με το προσωπικό σχόλιο του μαθητή. Σε αυτό το σημείο, ο υποψήφιος μπορεί να εκφράσει τη δική του οπτική για το θέμα που πραγματεύεται το κείμενο, συνδέοντάς το με εμπειρίες, σκέψεις ή ευρύτερους προβληματισμούς. Το προσωπικό σχόλιο δεν πρέπει να είναι γενικόλογο ή άσχετο, αλλά να προκύπτει οργανικά από την ανάλυση που έχει προηγηθεί.

Η έκθεση (Θέμα Δ): Πλήρες περιεχόμενο βασισμένο σε καλά αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες απόψεις

Το μεγαλύτερο βάρος στη βαθμολογία έχει συνήθως η παραγωγή λόγου, δηλαδή η έκθεση. Εκεί ο μαθητής καλείται να αναπτύξει τη σκέψη του με πληρότητα, σαφήνεια και τεκμηρίωση. Ένα σωστά οργανωμένο κείμενο πρέπει να διαθέτει πρόλογο, κύριο μέρος και επίλογο. Ο πρόλογος εισάγει ομαλά το θέμα και δείχνει ότι ο μαθητής έχει κατανοήσει τον προβληματισμό της εκφώνησης. Στο κύριο μέρος αναπτύσσονται τα επιχειρήματα σε ξεχωριστές παραγράφους, καθεμία από τις οποίες χρειάζεται θεματική πρόταση, ανάλυση, αιτιολόγηση και κατακλείδα. Δεν αρκεί μια απλή αναφορά ιδεών. Οι απόψεις πρέπει να υποστηρίζονται με λογικά επιχειρήματα, παραδείγματα και αναφορές στην πραγματικότητα. Ο επίλογος ολοκληρώνει το κείμενο δίνοντας συμπέρασμα ή προοπτική χωρίς να επαναλαμβάνει μηχανικά όσα προηγήθηκαν. Κάθε παράγραφος πρέπει να έχει θέση, αιτιολόγηση (γιατί έχω αυτήν την άποψη;), τεκμήριο (πώς αποδεικνύεται αυτή η άποψη;), κατακλείδα. Αν λείπει ένα από αυτά, η παράγραφος θεωρείται ελλιπής.

Το γραπτό που ξεχωρίζει και «κερδίζει» τον βαθμολογητή είναι εκείνο που συνδυάζει σωστή δομή, ουσιαστική επιχειρηματολογία και κριτική σκέψη, αποδεικνύοντας ότι ο υποψήφιος δεν «αναπαράγει» απλώς γνώση, αλλά τη χρησιμοποιεί δημιουργικά.

