Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, φέρνει αυστηρότερους περιορισμούς για την ανάπτυξη νέων αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει τα ώριμα έργα που έχουν ήδη εισέλθει σε διαδικασία αδειοδότησης.

Το Dnews.gr χαρτογραφεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο και το παρουσιάζει μέσα από δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις:

1. Τι αλλάζει με το νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ;

Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς για την εγκατάσταση νέων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κυρίως στα αιολικά και φωτοβολταϊκά, με στόχο την προστασία ευαίσθητων περιοχών και τον καλύτερο χωρικό σχεδιασμό.

2. Πού απαγορεύεται πλέον η εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων;

Η χωροθέτηση νέων αιολικών απαγορεύεται σε νησιά μικρότερα των 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, στα «απάτητα βουνά», καθώς και σε νέες κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών.

3. Σε ποια νησιά θα επιτρέπονται αιολικά έργα;

Η ανάπτυξη αιολικών θα παραμείνει δυνατή μόνο στα 15 μεγαλύτερα νησιά της χώρας, όπως η Κρήτη, η Εύβοια, η Λέσβος, η Χίος, η Ρόδος, η Άνδρος και η Νάξος. Εκτός μένουν αρκετά νησιά του Αιγαίου με ισχυρό αιολικό δυναμικό.

4. Τι προβλέπεται για τα φωτοβολταϊκά;

Το νέο πλαίσιο απαγορεύει πλήρως την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura 2000, σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε «απάτητα βουνά» και σε περιοχές με αναβαθμίδες.

5. Επιτρέπονται φωτοβολταϊκά σε αγροτικές εκτάσεις;

Ναι. Παρά τους νέους περιορισμούς, εξακολουθεί να επιτρέπεται η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας, θέμα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις κυρίως σε αγροτικές περιοχές όπως η Θεσσαλία.

6. Τι ισχύει για τα έργα που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί;

Τα ώριμα έργα εξαιρούνται από τους νέους περιορισμούς. Δεν επηρεάζονται έργα που διαθέτουν ήδη ΑΕΠΟ ούτε όσα είχαν καταθέσει πλήρη φάκελο αδειοδότησης έως τις 20 Μαΐου.

7. Πόσα έργα μένουν εκτός εφαρμογής του νέου πλαισίου;

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, εξαιρούνται έργα συνολικής ισχύος περίπου 50 GW, γεγονός που περιορίζει σημαντικά την άμεση επίδραση του νέου σχεδιασμού.

8. Θα αλλάξει άμεσα ο χάρτης των επενδύσεων στις ΑΠΕ;

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι έως το 2030 δύσκολα θα υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές, καθώς ο μεγάλος όγκος ώριμων έργων συνεχίζει κανονικά την πορεία αδειοδότησης και υλοποίησης.

9. Ποιες είναι οι βασικές ενστάσεις της αγοράς;

Ο κλάδος των αιολικών αντιδρά κυρίως στο όριο των 1.200 μέτρων και στην απαγόρευση για μικρά νησιά, υποστηρίζοντας ότι περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό μένουν εκτός σχεδιασμού. Αντίστοιχα, η αγορά φωτοβολταϊκών εκφράζει επιφυλάξεις για την επέκταση των απαγορεύσεων στις δασικές εκτάσεις.

10. Ποια είναι η φιλοσοφία του νέου χωροταξικού;

Η κυβέρνηση επιδιώκει αυστηρότερους κανόνες για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, χωρίς όμως να ακυρώσει ώριμες επενδύσεις. Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος, τις κοινωνικές αντιδράσεις και τη διατήρηση της επενδυτικής δυναμικής του κλάδου.