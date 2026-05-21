«Αν το Ισραήλ δεν έχει τίποτα να κρύψει και κανέναν λόγο να ντρέπεται, γιατί να μην επιτρέψει στους ακτιβιστές να συνεχίσουν τον δρόμο τους προς τη Γάζα;», τονίζει η ισραηλινή Haaertz στο σημερινό της Editorial.

Οι υπουργοί Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μίρι Ρεγκέβ πήγαν την Τετάρτη στο λιμάνι του Ασντόντ για να φωτογραφηθούν εν μέσω της ταπείνωσης εκατοντάδων κρατούμενων ακτιβιστών από τον στολίσκο προς τη Γάζα (Global Sumud Flotillia), αναφέρει η Haaertz στο σημερινό της Editorial.

Οι κρατούμενοι εξαναγκάστηκαν να γονατίσουν, με τα κεφάλια τους να ακουμπούν στο πάτωμα και τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, ενώ από τα μεγάφωνα ακουγόταν επανειλημμένα ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ («Χατίκβα»).

Όταν μία ακτιβίστρια φώναξε προς τον Μπεν-Γκβιρ «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ένας φρουρός ασφαλείας την έσπρωξε στο έδαφος. Ο Μπεν-Γκβιρ κατέγραψε βίντεο στο οποίο απευθυνόταν στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντά του: «Δώσ’ τους σε μένα για πολύ, πολύ καιρό». Στην απάντησή του, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν-Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν συνάδει με τις αξίες και τους κανόνες του Ισραήλ».

{https://www.youtube.com/shorts/NyVMc4dOnKs}

Ο Μπεν-Γκβιρ μπορεί να είναι πιο χονδροειδής από άλλους, αλλά η συμπεριφορά του είναι απολύτως σύμφωνη με τους κανόνες του σημερινού Ισραήλ, τονίζει η Haaertz και συνεχίζει: «Η βία και η ταπείνωση των ακτιβιστών μπροστά στις κάμερες και παρουσία υπουργών είναι μια ντροπή που δεν μπορεί να κρυφτεί. Ένα δημοκρατικό κράτος δεν βασανίζει ούτε εξευτελίζει κρατούμενους ή φυλακισμένους. Το γεγονός ότι πρόκειται για ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολίτες φιλικών χωρών υπό την επίβλεψη κυβερνητικών αξιωματούχων, καθιστά το περιστατικό ακόμη πιο σοβαρό».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το άρθρο της Haaertz κατηγορεί το Ισραήλ για «ψέματα»: «Οι εικόνες από το λιμάνι του Ασντόντ αποτελούν την κορύφωση μιας εκστρατείας συκοφάντησης εναντίον του στολίσκου. Είναι αλήθεια ότι τα σκάφη του δεν μετέφεραν τρόφιμα ή άλλη βοήθεια για τη Γάζα, επειδή οι ακτιβιστές γνώριζαν ότι θα συλλαμβάνονταν. Ο στολίσκος ήταν ουσιαστικά μια προσπάθεια να στρέψει τη διεθνή προσοχή προς την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα. Υπό αυτή την έννοια, πέτυχε την αποστολή του. Οι επίσημες αρχές του Ισραήλ - με σημαντική βοήθεια από «στρατολογημένους» δημοσιογράφους - αποκάλεσε την Flotilla "στόλο τρομοκρατών" ή "τουρκικό στόλο". Αυτά είναι ψέματα».

Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, το Ισραήλ αναγκάστηκε να απελευθερώσει δύο από τους ηγέτες του στόλου, τον Ισπανό παλαιστινιακής καταγωγής Σαΐφ Αμπού Κασέκ και τον Βραζιλιάνο Τιάγκο Άβιλα, οι οποίοι είχαν συλληφθεί σε επιχείρηση του ναυτικού την προηγούμενη εβδομάδα. Η κράτησή τους παρατάθηκε δύο φορές και η αστυνομία επιδίωξε να τους απαγγείλει την κατηγορία της «παροχής βοήθειας σε εχθρό εν καιρώ πολέμου», ένα σοβαρό αδίκημα, αλλά αναγκάστηκε να τους αφήσει ελεύθερους λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

«Συνεχίζουν να κάνουν την ίδια ερώτηση ξανά και ξανά και ξανά, ελπίζοντας ότι θα πω ναι. Θέλουν να ποινικοποιήσουν το έργο αλληλεγγύης. Και να πουν, εντάξει, αυτά τα κινήματα είναι τρομοκρατικά, δεν είναι ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε ο Αμπού Κασέκ στη Haaretz την περασμένη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι αυτή η προσέγγιση δεν πέτυχε, επειδή δεν είχε τίποτα να κρύψει. Και αυτή τη φορά δεν βρέθηκαν όπλα ούτε οποιαδήποτε στοιχεία σύνδεσης με τρομοκρατικές οργανώσεις κατά την έρευνα του ισραηλινού ναυτικού σε περισσότερα από 50 πλοία του στολίσκου.

«Στο εξωτερικό, ο στολίσκος θεωρείται μια νόμιμη και θαρραλέα διαμαρτυρία ενάντια στην ανθρωπιστική κρίση που το Ισραήλ έχει επιβάλει στη Γάζα. Αν το Ισραήλ δεν έχει τίποτα να κρύψει και κανέναν λόγο να ντρέπεται, γιατί να μην επιτρέψει στους ακτιβιστές να συνεχίσουν τον δρόμο τους προς τη Γάζα; Τι ζημιά θα μπορούσε να προκαλέσει αυτό; Αντιθέτως, αντί να διασύρεται ως μια χώρα της οποίας οι υπουργοί επιδιώκουν "likes" εις βάρος δεμένων και ταπεινωμένων κρατουμένων, θα παρουσιαζόταν ως ένα κράτος που που κάνει διάκριση μεταξύ του πληθυσμού της Γάζας και των τρομοκρατικών οργανώσεων», καταλήγει το Editorial της Haaertz.