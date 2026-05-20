«Επικίνδυνες πειρατικές επιθέσεις του Ισραήλ, απαγωγές, βασανιστήρια και εξευτελισμοί».

Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος με νέα επιστολή τους προς την Κάγια Κάλας, καλούν την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική να πάρει θέση για τις ενέργειες του Ισραήλ κατά του Global Sumud Flotilla και των ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα.

Τα γεγονότα αποδεικνύουν καθημερινά ότι το Ισραήλ «αποθρασύνεται από την κάλυψη που παρέχουν οι διεθνείς σύμμαχοί του, όπως η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση» και έχει αναγάγει τις «πειρατικές επιθέσεις σε διεθνή ύδατα σε πολύ επικίνδυνη πρακτική, καταπατώντας κάθε έννοια ανθρωπιστικών αρχών», τονίζουν οι ευρωβουλευτές.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η ΕΕ «έχει ιδιαίτερες ευθύνες» για την κλιμάκωση της επιθετικότητας του Ισραήλ σε Γάζα, Δυτική Όχθη, Λίβανο, Ιράν και Συρία, αφού διατηρεί και διευρύνει τις οικονομικές, στρατιωτικές και πολιτικές σχέσεις και «δεν κάνει ούτε το ελάχιστο, δηλαδή τον τερματισμό της Συμφωνίας Σύνδεσης μαζί του».

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καλούν την Κάγια Κάλας να τοποθετηθεί για: «Αυτές τις επικίνδυνες πειρατικές επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον πολιτικών πλοίων, τις απαγωγές πολιτών από διεθνή ύδατα από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίοι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και τα βασανιστήρια και τους εξευτελισμούς που υπέστησαν οι απαχθέντες από τις ισραηλινές αρχές».

Η επιστολή των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ στην Κάγια Κάλας

Την 1η Μάη σας απευθύναμε ερώτηση για την απαράδεκτη κρατική πειρατεία από το Ισραήλ εναντίον πλοίων του στολίσκου αλληλεγγύης για τη Γάζα, σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης, και στις 18 Μάη, το ισραηλινό κράτος επιτέθηκε και απήγαγε τουλάχιστον 100 άτομα του στολίσκου σε διεθνή ύδατα αυτή τη φορά ανοιχτά της Κύπρου. Το κράτος- κατακτητής επίσης προχώρησε τελικά σε κατάληψη των σκαφών του στολίσκου και σε βιαιότητες ενάντια στους απαχθέντες.

Είναι τρίτη φορά που το Ισραήλ διεξάγει πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον πολιτικών σκαφών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια για τον Παλαιστινιακό λαό σε διεθνή ύδατα και μάλιστα σε ζώνες αρμοδιότητας έρευνας και διάσωσης κρατών-μελών της ΕΕ, όπως η Κύπρος, η Μάλτα και η Ελλάδα.

Τα γεγονότα καθημερινά αποδεικνύουν ότι το Ισραήλ αποθρασύνεται από την κάλυψη που παρέχουν οι διεθνείς σύμμαχοί του, όπως η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση και έχει αναγάγει τις πειρατικές επιθέσεις σε διεθνή ύδατα σε πολύ επικίνδυνη πρακτική, καταπατώντας κάθε έννοια ανθρωπιστικών αρχών.

Για την κλιμάκωση μάλιστα της επιθετικότητάς του τόσο στην Γάζα και τη Δυτική Όχθη, όσο και σε Λίβανο, Ιράν και Συρία, ιδιαίτερες ευθύνες έχει η ΕΕ αφού διατηρεί και διευρύνει τις οικονομικές, στρατιωτικές και πολιτικές σχέσεις με το Ισραήλ, δεν κάνει ούτε το ελάχιστο, δηλαδή τον τερματισμό της Συμφωνίας Σύνδεσης μαζί του.

Με βάση τα παραπάνω αδιαμφισβήτητα γεγονότα πως τοποθετείστε απέναντι:

Σε αυτές τις επικίνδυνες πειρατικές επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον πολιτικών πλοίων;

Στις απαγωγές πολιτών από διεθνή ύδατα από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίοι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως;

Στα βασανιστήρια και τους εξευτελισμούς που υπέστησαν οι απαχθέντες από τις ισραηλινές αρχές;